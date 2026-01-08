Netanyahu Anuncia a Nickolay Mladenov como Nuevo Líder de la Junta de Paz en Gaza

Este jueves, Israel ha dado un paso significativo en su proceso de paz al nombrar a Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro y exenviado de la ONU para Medio Oriente, como nuevo director general del Consejo de Paz de Estados Unidos, creado para supervisar la situación en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció la elección tras una reunión con Mladenov en Jerusalén, donde ambos se mostraron optimistas por el nuevo papel. Durante el encuentro, se compartieron imágenes y un breve video de su apretón de manos, simbolizando el inicio de esta nueva etapa.

Un paso hacia la paz en Medio Oriente

Mladenov será responsable de implementar la fase dos del alto al fuego, que resulta más compleja tras el cese de hostilidades que comenzó en octubre y terminó con más de dos años de enfrentamientos entre Israel y Hamas. Aunque aún no hay confirmación oficial desde Washington, este nombramiento representa un desarrollo clave en el plan de paz de Trump, que ha enfrentado obstáculos desde su inicio.

Funciones del Consejo de Paz

Se espera que el presidente Trump revele a los miembros del consejo a finales de este mes, mientras que Mladenov actuará como su representante en la región. El consejo tiene la responsabilidad de supervisar la creación de un nuevo gobierno tecnocrático palestino, desarmar a Hamas, implementar una fuerza de seguridad internacional y coordinar la retirada de tropas israelíes, además de facilitar la reconstrucción de Gaza.

Controversias en el cese al fuego

Desde el inicio de la tregua, se han intercambiado prisioneros, pero han surgido acusaciones de violaciones del acuerdo por ambas partes. A pesar de que la tregua se ha mantenido, la situación sigue tensándose. Hamas todavía no ha devuelto el cuerpo de un policía israelí, y los recientes ataques israelíes han resultado en más de 400 palestinos muertos, según informan fuentes locales.

Presión internacional sobre Hamas

Los líderes de Egipto y la Unión Europea, reunidos en El Cairo, han solicitado el envío de una fuerza internacional para estabilizar Gaza y garantizar el cumplimiento del alto al fuego. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, destacó que la situación humanitaria es crítica y que Hamas sigue oponiéndose a desarmarse, lo que impide avances en el plan de paz mientras Israel limita la ayuda humanitaria.

Alerta sobre servicios humanitarios

Por su parte, Philippe Lazzarini, comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), advirtió sobre el riesgo de un “gran vacío” en los servicios de salud y educación en Gaza si continúa la presión israelí sobre la organización. En un reciente comunicado desde Turquía, Lazzarini enfatizó que no existe otra entidad capaz de brindar la confianza y los servicios que la UNRWA proporciona actualmente a la población.