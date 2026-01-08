Heroico rescate de turistas atrapados por inundación en Salta

Dramática Inundación en Salta: Pareja de Turistas Rescatada Tras Tormenta

Una potente tormenta en la provincia de Salta dejó a su paso inundaciones devastadoras y situaciones de peligro, incluida la angustiosa experiencia de una pareja de turistas que quedó atrapada en su vehículo.

Este miércoles, la localidad de La Merced se vio dramáticamente afectada por un inusitado aguacero que arrojó cerca de 100 milímetros de agua en menos de una hora. La fuerte corriente que generó la crecida de un canal sorprendió a varios automovilistas, quienes vieron cómo el agua subía rápidamente, causando su aislamiento.

Un Rescate en Medio del Caos

El momento del rescate fue capturado en un video por un residente local, que muestra la desesperación tanto de los turistas como de los testigos. En las imágenes, se puede observar cómo el agua amenazaba con cubrir por completo el vehículo, mientras la pareja luchaba por mantenerse a flote.

Acción Rápida de los Testigos

Desde un punto elevado, un grupo de hombres se apresuró a ayudar. Con mucho valor, lanzaron cuerdas hacia el auto para lograr el rescate. Primeramente, la mujer fue asistida y logró salir, aunque visiblemente aturdida. Poco después, el hombre también fue rescatado, mientras su auto quedaba sumergido por completo en el agua.

La Tormenta y sus Consecuencias

Los turistas, originarios de Buenos Aires, regresaban de un paseo por Cafayate cuando se encontraron en esta situación crítica. Durante la tormenta, perdieron la dirección y terminaron atrapados en un canal, donde tuvieron que enfrentar el angustiante momento de ser rescatados.

Afectaciones más Amplias

La fuerte tormenta no solo afectó a la ruta nacional 68. Otras localidades de Salta también sufrieron estragos, con lluvias que impedían el drenaje y causaban inundaciones. En varias áreas, la combinación de agua y barro interrumpió la circulación y causó que numerosos vehículos quedaran flotando.

Impacto en Comunidades Locales

En el Valle de Lerma, las precipitaciones provocaron la crecida del Arroyo San Vicente, dejando a vehículos varados y a comunidades aisladas. Imágenes compartidas por ciudadanos y medios locales mostraban calles cubiertas de agua y obstáculos como árboles caídos, lo que complicaba aún más la situación.

Efectos Dañinos en la Infraestructura

Las inclemencias meteorológicas también causaron daños significativos en viviendas, con informes de anegaciones en áreas que, hasta el momento, no habían sufrido problemas durante temporales previos. La caída de árboles y postes dejó a muchos hogares sin electricidad, y algunas líneas de transporte se hallaron interrumpidas.

Accesos Cortados y Rutas Intransitables