Guido Lapa: ‘El mercado desconfía de Argentina y nos niega préstamos a baja tasa’

En un análisis contundente, el economista Guido Lapa expone la falta de confianza del mercado en la capacidad del gobierno de Javier Milei para manejar la economía del país, resaltando las fallas en la estrategia de deuda y el actual esquema cambiario.

Guido Lapa, reconocido economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, no se guarda nada al hablar sobre el clima económico argentino. En su reciente participación en Modo Fontevecchia, transmitido por Net TV y Radio Perfil, Lapa criticó las decisiones improvisadas del gobierno, especialmente en relación con el pago de bonos que vencen próximamente.

Imprevistos y Falta de Planificación

Durante la entrevista, Lapa hizo hincapié en que “el mercado no confía en Argentina” y cuestionó la narrativa gubernamental de que todo se desarrolla «como estaba planeado». A su juicio, el hecho de que el gobierno aún no había definido la fuente de fondos para el pago de deuda a 48 horas de su vencimiento es un claro indicador de improvisación.

La Insostenibilidad del Sistema Actual

Lapa considera que el esquema de financiamiento actual es insostenible a largo plazo. Aunque se logró obtener un préstamo de 3.000 millones de dólares para hacer frente a compromisos, lo hizo a una tasa de interés elevada, lo que refleja la falta de confianza del mercado. “La tasa es la más baja de las emisiones anteriores, pero sigue siendo alta”, señaló.

Las Implicaciones del Riesgo País

El economista advierte que Argentina enfrenta vencimientos significativos de deuda en los próximos años, y la presión del riesgo país sigue siendo elevada. Esto crea un escenario complicado para continuar dependiendo de préstamos de emergencia, lo que podría llevar a un colapso si no se implementan cambios significativos en la gestión económica.

La Perspectiva Futura del País

Lapa también comentó sobre la necesidad urgente del gobierno de acumular reservas en dólares, sugiriendo que esto solo será posible con un tipo de cambio más alto. “Hay una tensión evidente entre el tipo de cambio necesario para comprar reservas y el que busca controlar la inflación”, afirmó.

Dependencia Económica y Futuro Incierto

A medida que la situación geopolítica se tensa, Lapa expresó su preocupación por la creciente dependencia de Argentina de Estados Unidos, señalando que el país podría perder su influencia si no se ajustan las decisiones estratégicas. “Las elecciones argentinas atrajeron la atención de los medios estadounidenses, pero esto es un riesgo que podría no sostenerse a largo plazo”, concluyó.

Consejos para la Inversión en Dólares

Finalmente, Lapa advirtió a los potenciales inversores sobre el peligro de endeudarse en dólares bajo un sistema económico inestable. “Cualquiera que considere hacerlo debe ser cauteloso, ya que la situación actual de la economía argentina es compleja y peligrosa”, sentenció.