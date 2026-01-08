CONADU: Los salarios docentes, los más bajos desde el regreso a la democracia

La presidenta de CONADU, Clara Chevalier, advierte sobre la alarmante baja de salarios que enfrentan los docentes universitarios en Argentina, una situación que ha llevado a muchos a buscar trabajos alternativos.

Clara Chevalier, líder de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), se pronunció sobre la crítica situación salarial de los docentes en Argentina, afirmando que actualmente los salarios son los más bajos desde el retorno a la democracia. Esta noticia resuena con preocupación en el sector educativo, donde muchos profesionales luchan por llegar a fin de mes.

Salarios en Caída Libre

«Hoy en día, los salarios que percibimos son realmente los más bajos desde el regreso a la democracia», expresó Chevalier en una entrevista con Frecuencia Zero FM. La dirigente subrayó que en los últimos 20 años, los docentes nunca habían enfrentado una crisis tan profunda. «Los salarios actuales son incluso inferiores a los que se registraban durante la crisis de 2001», añadió.

La situación ha empujado a varios docentes a buscar ingresos adicionales realizando trabajos como conductores de UBER. «Hay quienes no pueden cubrir ni el alquiler ni la alimentación básica», comentó Chevalier, reflejando el desamparo que viven muchos profesionales de la educación.

Una Realidad Crítica e Inédita

La representante sindical calificó la situación como «muy crítica» y «sin precedentes». “Los salarios, en general, son alarmantemente bajos, pero los docentes universitarios y los jubilados del sector son los más perjudicados”, remarcó.

Chevalier también expresó la preocupación por la ruptura del consenso histórico que reconoce la educación pública como una política fundamental del Estado. “Se observa un ensañamiento contra la Universidad y la Ciencia, motivado por un enfrentamiento ideológico, que trasciende lo económico”, concluyó.