Thales impulsa el chip poscuántico de Samsung, galardonado en Las Vegas

Thales y Samsung Transforman la Ciberseguridad con su Chip Poscuántico
Los avances en ciberseguridad se están redefiniendo gracias a la colaboración entre Thales y Samsung, que presentan un chip innovador capaz de resistir las amenazas del futuro cuántico.
En un mundo donde las computadoras cuánticas amenazan los estándares de cifrado existentes, la multinacional francesa Thales ha celebrado el reconocimiento del nuevo chip de seguridad por parte de Samsung Electronics, galardonado en el CES 2026 en Las Vegas. Este chip, parte de la división System LSI, integra un sistema operativo seguro y bibliotecas criptográficas diseñadas para enfrentar la computación cuántica.
Transformando la Protección Digital
El nuevo chip, conocido como S3SSE2A, representa un avance significativo en la seguridad de dispositivos conectados. Thales ha destacado que el sistema operativo mejorado permite que este chip proporcione protección basada en hardware, asegurando que los datos estén protegidos desde el encendido, incluso contra amenazas emergentes.
Colaboración entre Gigantes
Eva Rudin, vicepresidenta de Mobile Connectivity Solutions en Thales, mencionó: “Estamos orgullosos de nuestro trabajo conjunto con Samsung. Este chip marca un cambio radical, ofreciendo seguridad robusta y preparada para el futuro, todo en un diseño eficiente en consumo energético”.
Rudin añadió que la ciberseguridad poscuántica no debería ser exclusiva de los sistemas más avanzados, sino que debe aplicarse a todos los dispositivos conectados, desde electrónica de consumo hasta complejos ecosistemas de IoT.
Características Innovadoras del Chip
Hwa Yeal Yu, vicepresidente de desarrollo de productos de seguridad en Samsung, subrayó la colaboración con Thales para presentar la “primera solución de criptografía poscuántica de la industria”. Esta tecnología, desarrollada de manera conjunta, asegura un nivel de protección elevado y excepcional.
El sistema operativo de Thales garantiza que el chip Samsung ejecute criptografía avanzada de alta velocidad, utilizando menos energía y memoria. Esto permite:
- Protección efectiva contra ataques de computación cuántica.
- Operaciones criptográficas de alto rendimiento.
- Confidencialidad prolongada frente a la recuperación de datos futuros.
Hoy por hoy, los ciberdelincuentes ya tienen la capacidad de interceptar datos cifrados y almacenarlos con la intención de descifrarlos más adelante, una práctica conocida como «harvest now, decrypt later«. La potencia de las futuras computadoras cuánticas podría poner en tendencia a la información protegida por estándares de seguridad actuales.