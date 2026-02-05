Novogratz minimiza el miedo cuántico y revela el verdadero riesgo de Bitcoin

En medio de un panorama de volatilidad en las criptomonedas, el CEO de Galaxy Digital se pronuncia sobre el futuro de Bitcoin y las tensiones internas que podrían representar un reto más grande que la tecnología cuántica.

Más que miedos infundados

Durante una reciente llamada con inversionistas, Mike Novogratz, máximo responsable de Galaxy Digital, abordó el temor generalizado respecto a la computación cuántica y su impacto sobre la seguridad de Bitcoin. El ejecutivo descartó que esta tecnología represente una amenaza inmediata para la blockchain de Bitcoin.

Novogratz advierte que el concepto de un riesgo cuántico ha sido utilizado por ciertos actores del mercado como «un discurso de miedo» para justificar movimientos de venta. Según él, «la computación cuántica no será un gran problema; la red tiene tiempo para adaptarse y sus desarrolladores están preparando defensas que se implementarán cuando sea necesario.»

Su confianza se basa en la capacidad del protocolo para evolucionar mediante actualizaciones, incorporando algoritmos que contrarrestarán futuros avances tecnológicos, sin comprometer la integridad de la red actual.

Desafíos internos: el verdadero riesgo para Bitcoin

A pesar de minimizar la amenaza cuántica, Novogratz subraya que el verdadero desafío para Bitcoin podría surgir de las tensiones internas dentro de su comunidad de desarrolladores y operadores. La falta de consenso sobre actualizaciones críticas, como mejoras en escalabilidad o seguridad, puede debilitar el desarrollo del protocolo y generar incertidumbres en el mercado.

Este punto resalta una característica fundamental de Bitcoin: a diferencia de los sistemas centralizados, su funcionamiento depende del acuerdo entre desarrolladores, mineros y nodos para adoptar cambios necesarios. Esta dinámica puede convertirse en una fuente de conflicto, especialmente en momentos de alta presión en el mercado.

Contexto del mercado actual

Las afirmaciones de Novogratz llegan en un momento en que Bitcoin ha experimentado cierta debilidad, con correcciones recientes y presión de venta atribuida a la liquidación de posiciones por parte de holders a largo plazo, y no a un colapso masivo de confianza.