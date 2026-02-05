CGT se apresura a bloquear seis artículos clave de la reforma laboral

La CGT se mueve ante la Reforma Laboral: Desafíos y Estrategias

Los sindicatos argentinos, liderados por la CGT, intensifican sus gestiones frente a la inminente votación de la Reforma Laboral, a solo seis días de su discusión en el Senado. La preocupación por el futuro del trabajo es palpable y las negociaciones se intensifican.

La CGT se encuentra en una carrera contra el tiempo mientras la administración busca asegurar los votos necesarios para aprobar su nueva reforma laboral. A pesar de la presión, el ambiente dentro de la central obrera no se torna desesperante.

Expectativas de Cambio en el Texto de la Reforma

Gerardo Martínez, uno de los líderes más influyentes de la CGT, expresa en conversaciones privadas su esperanza de que el contenido del proyecto sea modificado en el Senado. La expectativa es que las reformas finalizadas sean «menos confrontativas» que el original.

La Diplomacia Sindical: Estrategias de Conversación

En los últimos días, los representantes sindicales no han escatimado esfuerzos, dialogando con figuras clave del Gobierno, como el ministro del Interior, Diego Santilli, y asesores presidenciales. También han buscado la opinión de gobernadores y senadores de diversas fuerzas políticas.

Abriendo Caminos en el Senado

A pesar de la reputación de la UCR como un partido tradicionalmente opositor, hasta el momento no han encontrado respuestas categóricas que frenen el diálogo. Un dirigente sindical sostiene que «nadie ha declarado tabú a este tema».

El Quórum: Un Paso Adelante para la Aprobación

La reciente solicitud de sesión para el miércoles 11 sugiere que el oficialismo podría contar con el quórum y los votos necesarios para aprobar la reforma inicial. Sin embargo, las verdaderas tensiones están en los detalles que se abordarán en la votación de cada artículo, donde la CGT pone su atención.

El Núcleo de Controversia: Artículos Sensibles

Los sindicalistas se centran en los puntos más criticados del proyecto, especialmente aquellos que amenazan las finanzas de los gremios y el sistema de obras sociales. Aunque la propuesta incluye 182 artículos, la CGT prioriza modificaciones específicas.

Plan de Contingencia: Opciones Futuras

Si no se logran cambios significativos, la CGT orientará su esfuerzo hacia la Cámara de Diputados, donde el proyecto se discutirá tras su paso por el Senado. También evaluarían el uso de recursos judiciales, anticipando que algunos artículos podrían ser desarticulados por la Justicia.

Reuniones Clave en la Agenda Sindical

Este viernes, la CGT llevará a cabo una reunión del Consejo Directivo para evaluar la situación legislativa y discutir posibles movilizaciones. Aunque un paro general se considera poco probable, las medidas de fuerza siguen en la mesa.

El FMI en la Agenda Sindical

Además, el sábado, Martínez se reunirá con una misión del FMI que arribará a Buenos Aires. Se espera que esta reunión aborde la percepción del sindicalismo argentino sobre la situación económica y política actual, además de la revisión del programa económico llevado a cabo por el Fondo.