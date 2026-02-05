¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ en HBO Max? Descubre horarios por país y detalles del episodio

¡Vuelve la Aventura! Estreno del Capítulo 4 de "El Caballero de los Siete Reinos"

Este 6 de febrero, los seguidores de la saga de Game of Thrones están de parabienes con el lanzamiento del cuarto episodio de "El Caballero de los Siete Reinos", una emocionante precuela que transporta a los espectadores nuevamente a las épicas travesías de Dunk y Egg en Westeros.

HBO Max ha confirmado que el nuevo episodio, titulado *“Seven”*, se lanzará a nivel mundial, adelantándose para evitar el choque con el Super Bowl. Con una ambientación más cruda y auténtica que nunca, la serie promete deleitar a los aficionados con su mezcla de aventura y honor.

Horarios del Estreno del Episodio 4: «Seven»

Este capítulo tan esperado se podrá ver desde las 12:00 AM (PT) / 3:00 AM (ET) el 6 de febrero. A diferencia de episodios anteriores, todos los países podrán disfrutarlo al mismo tiempo, lo que hace que este lanzamiento sea aún más especial. Así es, sólo por esta semana se adelanta el estreno y estará disponible el viernes 6 de febrero desde las 2:00am 🇲🇽 3:00am 🇨🇴 5:00am 🇦🇷 🇨🇱 – HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA)

¿Qué Esperar en «El Caballero de los Siete Reinos»? Sinopsis del Episodio 4

En este fascinante episodio, Dunk se enfrenta a un dilema crítico tras ser arrestado, ya que el Príncipe Aerion invoca el temido *Juicio de Siete*. Un acto que transforma la tranquila vida de Ashford en un caos. Synopsis for ‘A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS’ Episode 4: “Seven” “After landing himself in the Targaryens’ crosshairs, Dunk exercises his right to request a trial by combat…” – westerosies #AKOTSK (@westerosies) Dunk, un caballero errante sin tierras, deberá encontrar seis campeones dispuestos a luchar. La revelación de que su escudero, «Egg», es en realidad el Príncipe Aegon Targaryen complica aún más su relación y la lealtad de Egg.

Descubre el Calendario de Estrenos de «El Caballero de los Siete Reinos»

La primera temporada de la serie constará de seis episodios que se liberarán semanalmente. El futuro de Dunk y Egg ya está asegurado con una segunda temporada confirmada, trayendo consigo las historias de *La Espada Leal* y *El Caballero Misterioso*.

Un Vistazo al Futuro de la Saga