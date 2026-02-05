Precios de la Nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion (5 de febrero de 2026)

A partir del 1 de marzo de 2026, se implementará un notable incremento en los precios de los combustibles en Argentina. Conocé los detalles de esta decisión que afectará tu bolsillo a partir del próximo mes.

El Gobierno nacional ha hecho oficial un ajuste en los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, lo que impactará los precios finales de la nafta y el gasoil desde el 1 de febrero de 2026. La Secretaría de Energía ha indicado que esta modificación busca “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 74/2026, implica un aumento de $16,773 por litro en el precio de las naftas, además de un ajuste de $1,027 por litro referente al impuesto al dióxido de carbono.

Actualización de Precios de Combustibles en CABA

Te presentamos los precios actualizados de las naftas, gasoil y GNC de las principales compañías en la Ciudad de Buenos Aires, para que puedas comparar y elegir dónde abastecerte.

Naftas de YPF en Buenos Aires

Nafta Súper: $1.597 por litro

Infinia (Premium): $1.820 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.822 por litro

Diesel 500: $1.615 por litro

Precios de Shell en CABA

Nafta Súper: $1.683 por litro

V-Power Nafta: $1.970 por litro

GNC: $499.90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.676 por litro

V-Power Diesel: $1.959 por litro

Naftas de Axion Energy en CABA

Axion Súper: $1.649 por litro

Quantium: $1.929 por litro

GNC: $590 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.728 por litro

Quantium Diesel X10: $1.908 por litro

Precios de Puma en Buenos Aires

Nafta Súper: $1.589 por litro

Max Premium: $1.831 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.657 por litro

Ion Puma Diesel: $1.922 por litro