Nuevas Obligaciones Negociables en Dólares de Comafi y MSU Energy

Explora cómo las nuevas licitaciones de Banco Comafi y MSU Energy están cambiando el panorama de las inversiones en dólares en Argentina. La hora de diversificar es ahora.

El mercado de inversiones en Argentina se revitaliza con la reciente entrada de dos grandes jugadores, ofreciendo a los ahorristas alternativas atractivas a las tradicionales tasas de interés. Este miércoles, Banco Comafi y MSU Energy presentan sus nuevas Obligaciones Negociables (ON), permitiendo tanto a grandes instituciones como a pequeños inversionistas acceder a oportunidades en moneda extranjera.

Banco Comafi Renueva su Oferta con Nuevas Clases de ON

Banco Comafi, conocido por su enfoque en el sector corporativo, vuelve al mercado con tres nuevas clases de ON: XVIII, XIX y XX. Esta emisión busca captar fondos a través de una estrategia que ya había tenido éxito en el pasado.

El objetivo principal es prolongar la vida de sus pasivos en dólares, responde a una creciente demanda de créditos en moneda fuerte.

MSU Energy: Inversión en el Futuro Energético

En el sector energético, MSU Energy, uno de los líderes en generación de electricidad, lanza su ON Clase XIII con un vencimiento programado para octubre de 2027. Esta inversión está diseñada para financiar su expansión y mejorar la eficiencia operativa en un mercado competitivo.

Los inversionistas recibirán pagos trimestrales de intereses a partir de abril de 2026, con una amortización que consiste en el regreso del 50% del capital en julio de 2027 y el resto al vencimiento.

Oportunidades para Ahorristas

Estas nuevas emisiones no solo son para grandes inversores. La accesibilidad de las licitaciones es un factor clave. Mientras que Banco Comafi establece un mínimo de u$s1.100, MSU Energy permite participar desde u$s100, democratizando así el acceso al mercado de capitales.

Los expertos señalan que estas ON son perfectas para quienes buscan estabilidad a largo plazo, ya que garantiza un rendimiento consolidado al final del periodo acordado.

Una Jugada Estratégica en un Contexto Cambiante

En un entorno donde las tasas de interés comienzan a disminuir, fijar un retorno en dólares mediante emisores de alta calidad crediticia se presenta como una estrategia sensata. Esta es una oportunidad que no muchos pueden darse el lujo de ignorar.