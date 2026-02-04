Paro de trenes confirmado: La Fraternidad establece condiciones para su suspensión

El presidente del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, reveló preocupantes cifras sobre la caída del poder adquisitivo de los trabajadores ferroviarios desde la asunción de Javier Milei. Este jueves, los trenes suspenderán su servicio ante la falta de acuerdo salarial.

Maturano destacó que los ferroviarios han perdido un asombroso 60% de su poder de compra desde que el nuevo gobierno asumió. En un mensaje claro, el líder sindical anunció que el sindicato llevará a cabo un paro de 24 horas este jueves, en rechazo a lo que consideran una propuesta salarial totalmente insuficiente. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de negociar un acuerdo que podría evitar la paralización del servicio.

Salarios pendientes y negociaciones fallidas

El dirigente afirmó que desde marzo de 2025, los trabajadores han dejado de recibir un 18% de su salario y que la oferta actual del gobierno incluye apenas un 2% para diciembre, un 1,3% para enero y febrero y 1,2% para marzo. “Es una propuesta que consideramos muy baja”, expresó con frustración Maturano.

Paro general en todos los servicios ferroviarios

La medida de fuerza afectará a todas las líneas de Trenes Argentinos Pasajeros y Belgrano Cargas, lo que incluye las rutas de Belgrano, Urquiza, y San Martín, así como los servicios de Metrovías y Ferrovías SAC. La posibilidad de esta interrupción ha generado inquietud entre los usuarios que dependen del transporte ferroviario.

Un esfuerzo por el diálogo

A pesar de la decisión firme de llevar a cabo el paro, Maturano se mostró esperanzado en que se resuelva la situación. “No somos optimistas sobre un aumento del 18%, pero hay espacio para un acuerdo solo para diciembre”, comentó, sugiriendo un enfoque de entendimiento que podría postergar la protesta si el gobierno accede a sus demandas.

En desarrollo…