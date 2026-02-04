Plus Unificado en Corrientes: Fecha de pago de los $110 mil para estatales de febrero

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes ha revelado el cronograma de pagos del plus unificado para el mes de febrero de 2026, con un monto de $110.000 por agente. Esta iniciativa marca el primer paso en la liquidación de ingresos mensuales de los empleados públicos en la provincia.

El sistema de pago inicia este jueves 5 de febrero y se organiza según el último dígito del Documento Nacional de Identidad, con el fin de optimizar el tránsito en las sucursales bancarias y cajeros automáticos.

Cronograma de Pagos según el DNI

El programa de liquidación será el siguiente:

Jueves 5: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 6: DNI terminados en 2 y 3.

Lunes 9: DNI terminados en 4 y 5 (disponible en cajeros desde el sábado 7).

Martes 10: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 11: DNI terminados en 8 y 9.

Accesibilidad y Beneficiarios

La administración ha subrayado que quienes reciben sus salarios los lunes podrán acceder a los fondos de forma anticipada a través de plataformas digitales. El depósito se realizará el sábado anterior en el homebanking de sus cuentas sueldos y en los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.

Este pago del Plus Unificado será efectivo para todos los funcionarios de la administración pública provincial, contemplando a activos, jubilados y pensionados.

El objetivo de esta medida es fomentar el consumo local en un panorama económico complejo, marcado por una elevada inflación. El gobernador Juan Pablo Valdés, en recientes declaraciones, anticipó ajustes salariales para los próximos meses con el propósito de mejorar la situación de los trabajadores.