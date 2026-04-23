Nuevo Director para el Adelaide Writers’ Week tras Controversias y Crisis: ‘No envidio a nadie en esta posición’

Con el nombramiento de Rosemarie Milsom como directora, surge la expectativa sobre el futuro delFestival de Escritores de Adelaide, tras la controversia que llevó a la renuncia del antiguo consejo.

El mundo literario australiano ha sido sacudido recientemente por la tumultuosa situación en el Festival de Escritores de Adelaide (AWW), que culminó con la renuncia del consejo anterior. Ahora, todos los ojos están puestos en Rosemarie Milsom, quien ha asumido el cargo con entusiasmo, pero con la cautela que requiere el contexto actual.

Un cambio necesario tras la controversia

El antiguo consejo del AWW terminó desautorizando a su directora, Louise Adler, al desvincular a la escritora palestino-australiana Randa Abdel-Fattah por comentarios previos sobre Israel. Esta decisión, lejos de calmar las aguas, propició un masivo boicot de más de 200 escritores y una serie de renuncias que llevaron al colapso del festival. En este entorno, Milsom ya había programado a Abdel-Fattah para el Festival de Escritores de Newcastle, y anticipó las posibles repercusiones.

Un liderazgo firme ante las adversidades

Con la AWW aún en llamas, Milsom fue nombrada nueva directora y decidió afrontar la situación de forma directa. En lugar de emitir declaraciones estándar, se comunicó individualmente con cada escritor que participaría en el festival, reafirmando su compromiso de no cancelar ninguna invitación.

La experiencia detrás de la decisión

Originaria de Bosnia y marcada por la guerra y el sufrimiento, Milsom ha desarrollado una perspectiva única sobre el papel de la literatura en tiempos de crisis. Reconoce que a lo largo de su carrera periodística, ha enfrentado la presión de no cubrir ciertos temas, algo que le ha otorgado la fortaleza necesaria para mantenerse firme en su función en el festival.

El dilema del arte y la censura

Milsom da voz a una preocupación constante en la industria del arte: la creciente presión para seguir dictados políticos influye en la programación de festivales. A pesar de la cancelación de eventos por parte de algunas instituciones artísticas bajo críticas similares, Milsom mantiene que esta estrategia rara vez rinde frutos. “Si solo intentas complacer a un lado, jamás podrás satisfacer a todos”, afirma.

La importancia de la independencia en los festivales literarios

Para Milsom, preservar la independencia curatorial es vital. Se opone firmemente a desinvitar a autores por la presión pública, enfatizando que dichas decisiones pueden afectar incluso a quienes implica el festival a nivel local, desde hoteles hasta proveedores de catering.

Mirando hacia el futuro

El cambio de dirección en AWW trae consigo la incertidumbre, pero Milsom se muestra optimista. Destaca la necesidad de fomentar un ambiente donde todos los escritores sientan que pueden expresarse con libertad, asegurando que, a pesar de los conflictos, el núcleo de un festival es la literatura en sí.

Un nuevo comienzo

El AWW ya ha comenzado a replantear su futura programación, invitando de nuevo a Abdel-Fattah como parte de un esfuerzo de reconciliación. Milsom espera que, para el próximo festival, se haya superado la controversia y que, al final, todos se centren en lo que realmente importa: las historias y los diálogos que emergen de su celebración.