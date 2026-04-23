Renovación de Licencia de Conducir: ¿Cuál es la Edad Límite?

La creciente esperanza de vida en Argentina plantea una pregunta importante para muchos conductores: ¿cuál es la edad máxima para manejar legalmente? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la renovación de licencias para adultos mayores.

A medida que la población envejece, muchos se cuestionan los requisitos para seguir al volante. En Argentina, la buena noticia es que no hay una edad límite para renover la licencia de conducir.

Licencias y edades: ¿qué dice la ley?

En el país, no existe una normativa que imponga una edad máxima para renovar la licencia de conducir. Las personas pueden continuar manejando incluso en edades avanzadas siempre que superen los exámenes requeridos y cumplan con los estándares físicos y cognitivos necesarios.

Cómo se determina la vigencia del registro

El sistema argentino establece que a medida que aumenta la edad del conductor, disminuye la duración de la licencia. Esto implica que las renovaciones son más frecuentes a partir de cierta edad, garantizando así la seguridad en las calles.

Regulaciones en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad, el tiempo de validez del registro se clasifica por tramos etarios. A partir de los 65 años, los conductores a menudo deben someterse a chequeos médicos más rigurosos para confirmar que mantienen habilidades adecuadas para la conducción, como reflejos y visión.

Normativas adicionales para la conducción profesional

La Ley de Tránsito introduce una norma específica: no se puede emitir una licencia profesional por primera vez a personas mayores de 65 años. Sin embargo, quienes ya poseen esta licencia pueden renovarla, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Particularidades en la provincia de Buenos Aires

En esta provincia, los plazos de vigencia son generalmente más cortos y pueden variar de un municipio a otro. En algunos casos, también se requieren exámenes teóricos para los conductores mayores.

Requisitos para la renovación de la licencia

Los requerimientos para renovar la licencia son similares en ambas jurisdicciones y no dependen únicamente de la edad. Es necesario presentar:

En el caso de licencias profesionales, también se solicita certificado de antecedentes penales y no estar en la lista de deudores alimentarios.

Es importante destacar que una vez vencida la licencia, no se permite circular, incluso si ya se tiene un turno para la renovación. Por esto, se recomienda iniciar el trámite con suficiente anticipación.