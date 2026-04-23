Nuevo libro revela el sufrimiento detrás de los abusos del cura Grassi

Un nuevo libro revela las profundidades del sufrimiento de las víctimas del sacerdote Julio César Grassi, destacando la angustiante vida de uno de ellos, Oscar Aguirre, que enfrentó un largo camino hacia la justicia.

Carlos de Elía alza la voz en defensa de las víctimas

El periodista Carlos de Elía, autor del libro Abusado por Grassi, la hora de romper el silencio, compartió su experiencia sobre la investigación presentada en 2002 y la dolorosa lucha de Oscar Aguirre, quien fue víctima de Grassi. Durante la presentación en la librería Cúspide del Recoleta Mall, De Elía enfatizó que la investigación trajo un sufrimiento inimaginable.

El inicio de la investigación y la denuncia

La historia de Oscar Aguirre se remonta al 23 de octubre de 2002, cuando comenzaron a surgir denuncias en Telenoche Investiga, revelando la verdad detrás de la fundación «Felices los Niños» creada por Grassi. A medida que la situación se hacía evidente, las vidas de las víctimas se vieron marcadas por terror y privaciones.

Oscar Aguirre: una vida marcada por el dolor

El relato de Aguirre no solo aborda su experiencia con Grassi, sino también su vida previa, llena de abandono y violencia. Expulsado de hogares de acogida, Oscar creció en un entorno de vulnerabilidad, lo que sólo añadió más peso a su testimonio. La denuncia que presentó en 2002 no solo destapó la verdad sobre Grassi, sino que profundizó su sufrimiento en los años siguientes.

El sufrimiento que siguió a la denuncia

De Elía subrayó que los efectos de la denuncia sobre Aguirre fueron peores que el abuso mismo. Durante años, Oscar vivió bajo el miedo y la amenaza constante, lo que lo llevó a ser incluido en el Programa Nacional de Protección a Testigos. “Este libro es una oportunidad para que Oscar cuente su verdad”, afirmó De Elía, destacando su valentía ante el dolor sufrido.

El poder y la imagen de Grassi

El sacerdote, que lucía como un protector de niños ante la opinión pública, expuso a las víctimas a un juicio mucho más brutal que el legal. “Nunca imaginé que enfrentaríamos una red de poder tan grande”, reflexionó De Elía sobre el impacto de su investigación.

La reacción de la Iglesia y la justicia

A pesar de la condena que Grassi recibió en 2009, no fue encarcelado hasta 2013, lo que demuestra las demoras y complicaciones del sistema judicial. Aun así, el relato de los sobrevivientes sigue siendo un eco urgente de una verdad que muchos intentan silenciar. La Iglesia Católica, que no ha despojado a Grassi de su condición clerical, ha sido criticada por su falta de apoyo a las víctimas.

Una ironía dolorosa

Mientras el abusador se paseaba libremente por los medios, Aguirre se sentía como un prisionero. “Era como estar en una celda mientras el carcelero se reía”, comentó De Elía, reflejando la angustia de muchos como Oscar.

Refugio en el dolor y la lucha

A pesar de las cicatrices que marcan su vida, Oscar Aguirre, ahora de 42 años, continúa esforzándose por levantarse. Actualmente trabaja en oficios básicos, luchando por reconstruir su vida en un contexto que sigue siendo hostil y lleno de retos.

Un llamado a la reflexión y la acción

El libro no solo es un testimonio, sino también un llamado urgente a la sociedad para reconocer y validar el sufrimiento de las víctimas de abuso. La valentía de Oscar Aguirre y la determinación de Carlos de Elía para contar esta historia son un faro de esperanza para aquellos que han enfrentado situaciones similares.