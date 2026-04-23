Ministros de Perú Dimiten por Controversia sobre Compra de F-16 a EE.UU.

Escándalo en Perú: los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores dimiten tras acusaciones de engaño respecto a un millonario contrato de aviones F-16.

En un giro inesperado en la política peruana, los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores han presentado su renuncia, acusando al presidente interino José María Balcázar de haber engañado al país sobre un importante contrato de adquisición de aviones de combate. La controversia radica en la firma de un acuerdo de US$3.500 millones para la compra de 24 cazas F-16 a Lockheed Martin Corp, el cual Balcázar canceló repentinamente, argumentando que la decisión debía recaer en el próximo presidente electo.

Sin embargo, dos altos funcionarios han revelado que el contrato ya fue firmado por la Fuerza Aérea el pasado lunes, a pesar de las negativas del presidente. Esta situación ha desencadenado un fuerte rechazo entre los ministros salientes.

Acusaciones de Engaño y Reacciones del Gabinete

“Balcázar le ha mentido al país. Él sabe que los contratos se firmaron el lunes”, declaró Hugo de Zela, exministro de Relaciones Exteriores, durante una entrevista con radio RPP. Estas palabras ponen aún más presión sobre Balcázar, un líder interino de 83 años con un enfoque político de extrema izquierda que ha mostrado resistencia ante las demandas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas peruanas por la compra de los aviones.

Renuncias que Marcan un Cambio

El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, también presentó su renuncia, señalando diferencias sustanciales en decisiones estratégicas sobre la seguridad nacional, específicamente en relación a la adquisición de los cazas. “Se ha tomado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional a la que me opongo”, aclaró en su carta de renuncia.

La Resistencia de Balcázar y el Control de Fondos

A pesar de las renuncias, Balcázar ha expresado que cualquier intento de firmar el contrato sin su aprobación sería irregular. El presidente y el Ministerio de Economía tienen el control de los fondos necesarios para esta compra, según indicó Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. “El presidente tiene la potestad política de decidir no firmar un decreto que financie la compra”, comentó Castilla, indicando que la decisión podría surgir en días inmediatos.

Contexto Político y Futuro de la Compra

Actualmente, Perú se encuentra en medio de un proceso electoral. La conservadora Keiko Fujimori se enfrentará en la segunda vuelta a los candidatos izquierdistas Roberto Sánchez y a Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima. Tanto Fujimori como López Aliaga han manifestado su apoyo a la firma del contrato con Lockheed, mientras que Sánchez ha planteado dudas sobre el gasto en defensa, sugiriendo que esos recursos deberían destinarse a necesidades sociales más urgentes.