Charly García se somete a cirugía: le extirpan parte de un riñón

El icónico músico argentino fue operado para extirparle parte de un riñón y, según los informes, su estado de salud es prometedor tras la intervención.

Charly García, una de las figuras más representativas de la música argentina, fue sometido a una cirugía en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) para extirpar una parte de su riñón. La operación, que se realizó de manera planificada y exitosamente, ha dejado tranquilos a sus seguidores y familiares.

Detalles de la operación y recuperación

Según declaraciones recogidas en el programa LAM, el manager del artista confirmó que Charly ingresó a la clínica el domingo para llevar a cabo el procedimiento, que se realizó el martes 21 de abril. Fuentes cercanas al músico han confirmado que la cirugía fue un éxito y su evolución es positiva. «Está todo super», afirmaron los allegados.

Tipo de intervención realizada

La intervención consistió en una nefrectomía parcial, un procedimiento que implica la extirpación de parte del riñón afectado. Tras la cirugía, Charly fue trasladado a una sala común donde continúa con su recuperación, que está siendo monitoreada por profesionales de la salud.

Aspectos recientes de su vida pública

A pesar de su reciente operación, Charly fue visto en las últimas semanas disfrutando de diversas actividades culturales, como recorriendo el Malba junto a su presidente, Eduardo Costantini, y asistiendo a un recital de Andy Summers, ex miembro de The Police. Además, se le ha observado en una disquería de Corrientes y Callao, adquiriendo vinilos, lo que demuestra su inquebrantable pasión por la música.

Reconocimientos a su legado

Recientemente, el gobierno porteño ha honrado a Charly García al nombrar la intersección de Coronel Díaz y Avenida Santa Fe como la Esquina Charly García. En una ceremonia emotiva, se colocó una placa en el edificio donde ha residido gran parte de su vida, con la presencia de amigos, músicos y admiradores. Asimismo, se inauguró un mural en su honor, celebrando su impacto en la cultura argentina.

Premios y reconocimientos recientes

En septiembre, Charly fue galardonado con el Konex de Brillante, una de las distinciones más prestigiosas en el ámbito de la música popular, celebrada cada diez años. Este reconocimiento es un testimonio de su legado y contribuciones al panorama musical de Argentina.