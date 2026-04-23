Francos responde a Adorni por comentarios sobre su situación judicial: ‘No me gusta que se tome a la ligera’

La controversia de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, llega a oídos de su predecesor, Guillermo Francos, quien expresa su preocupación por la manera en que se maneja la comunicación en redes sociales.

Guillermo Francos ha levantado la voz sobre el estilo comunicacional de Manuel Adorni, quien lo sucedió en el cargo. Con la sombra de una investigación por enriquecimiento ilícito, Francos considera que Adorni debería adoptar un enfoque más serio y evitar la ironía en sus publicaciones.

La preocupación por la imagen pública

En una entrevista con TN, Francos manifestó su descontento con la forma en que se abordan los temas sensibles. “Me cuesta mucho opinar sobre este tema, hay cosas que pueden gustar o no, pero lo que realmente no me gusta es que se tome livianamente esta situación o que se hagan bromas en las redes», comentó.

Un llamado a la seriedad en la comunicación

Francos enfatizó que «un jefe de Gabinete debe mostrar un estilo que no se perciba como irónico o soberbio». Estas palabras surgieron en respuesta a la reciente conducta de Adorni, que incluyó mensajes irónicos dirigidos a la oposición y a las acusaciones sobre su patrimonio y gastos.

Los efectos de un tono inapropiado

“Veo todos esos chats mal, la gente lo toma de forma negativa. No me gustaron esos mensajes. Quizás esto sea una estrategia, pero definitivamente no fue acertada”, declaró Francos, evidenciando la preocupación por los impactos que tales actitudes pueden generar en la percepción pública.

Contexto de la controversia

Las palabras de Francos subrayan la tensión actual en el gobierno, que enfrenta críticas y cuestionamientos sobre la conducta de su gabinete. A medida que las investigaciones avanzan, la forma de comunicar se vuelve un aspecto crucial para mantener la confianza pública.