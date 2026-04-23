ARCA destapa las estafas más frecuentes al comprar en Shein y Temu

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una advertencia sobre fraudes dirigidos a usuarios de plataformas de compras internacionales, como Shein y Temu. Es crucial tomar precauciones al recibir correos sospechosos.

Estafadores Usan Correos Falsos para Engañar a los Compradores

ARCA informó que los fraudes se presentan a través de correos electrónicos que aparentan ser de la Aduana, notificando a los usuarios sobre retenciones de paquetes y solicitando pagos indebidos.

Características de los Correos Fraudulentos

Estos mensajes engañosos suelen incluir elementos como:

Logos institucionales falsificados

Números de DNI incompletos

Botones de pago que conducen a sitios fraudulentos

El Contexto Detrás de las Estafas

La proliferación de compras en plataformas como Shein y Temu ha generado un terreno propicio para estas modalidades de fraude. Los delincuentes se aprovechan del entusiasmo de los consumidores por la llegada de sus paquetes para inducir pagos engañosos.

Precauciones y Contacto Oficial

ARCA reafirma que su única comunicación con contribuyentes se realiza a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Cualquier mensaje fuera de este canal es sospechoso. Se recomienda no abrir enlaces ni descargar adjuntos de correos dudosos.

Además, los usuarios pueden reportar intentos de phishing al correo oficial phishing@arca.gob.ar.

Requisitos para Compras Internacionales

La entidad también reafirmó que las compras internacionales deben ajustarse a las normativas que permiten envíos de hasta u$s3.000 y 50 kg por paquete. Cumplir con estos requisitos evita contratiempos, multas o pagos adicionales.