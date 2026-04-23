El precio de la carne en EE. UU. afecta a los consumidores

El creciente costo de la carne en Estados Unidos ha llevado al Departamento de Justicia a investigar posibles prácticas inadecuadas en el sector cárnico. ¿Se trata solo de una dinámica del mercado, o hay algo más detrás de este fenómeno?

El encarecimiento sostenido de la carne vacuna en el país ha generado preocupación en los consumidores, quienes ya notan la escalada en sus compras diarias. Las empresas del sector reconocen que esta situación ha modificado los hábitos de consumo, exigiendo cambios en la rutina alimentaria de los estadounidenses.

El Contexto del Aumento de Precios

Como resultado de una disminución en la cantidad de ganado y condiciones climáticas adversas, la oferta de carne se mantiene ajustada, lo que contribuye a los precios elevados, según informes de FOX Business.

Datos Impactantes en el Mercado

Los números son elocuentes: en marzo de 2023, el kilo de carne molida alcanzó un precio de USD 6,86, en comparación con USD 4,64 en 2021. Este incremento cercano al 50% no solo se limita al tipo de carne molida. Cortes como el bife han superado también los USD 12,73 por libra.

Reacciones Políticas y Comerciales

La situación ha incentivado la reacción política. El expresidente Donald Trump ha exigido medidas inmediatas para proteger a los consumidores, denunciando lo que califica de prácticas monopólicas en el sector. “Es necesario actuar para evitar que estas empresas se aprovechen de la situación”, declaró en una publicación de Truth Social.

Cambios en el Comportamiento del Consumidor

Comerciantes como Rob Passio, propietario de Lombardi’s Prime Meats en Filadelfia, han notado un cambio en la conducta de los clientes. Según Passio, muchos están ajustando sus hábitos de consumo, optando por ahorrar en otras áreas para seguir permitiéndose la carne: “Es lo que hay. Tenemos que comer”, afirma.

Complejidades en la Cadena de Suministro

El aumento de precios no se debe únicamente a la oferta reducida; también hay un alza en los costos de insumos y servicios relacionados con la producción y distribución. Los gastos en seguros, salarios y servicios públicos han incrementalmente encarecido la operación, lo que lleva a los empacadores a ajustar sus precios para asegurar su viabilidad financiera.

Investigación en Curso

La indagación del Departamento de Justicia llega en un momento crítico, cuando la cantidad de ganado en EE.UU. está en su nivel más bajo en décadas debido a sequías y otros factores climáticos. Esta escasez, combinada con altos costos operativos, está detrás de la crisis en el mercado cárnico. Los consumidores se ven obligados a encontrar nuevas estrategias de compra mientras la situación continúa evolucionando.