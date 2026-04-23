Video: Artista de Beijing celebra el Día de la Tierra con instalación de paz

En la celebración del Día de la Tierra, la artista china Kong Ning ha deslumbrado al público de Pekín con su impactante instalación, "Viaje hacia la paz", que invita a la reflexión sobre la sostenibilidad del planeta.

Kong Ning dio vida a su obra en un concurrido distrito de la capital china, luciendo un traje elaborado con globos en forma de dinosaurio, complementado por un casco de vegetación y una esfera verde. Esta apariencia no solo captó la atención de los transeúntes, sino que también transmitió un mensaje profundo sobre la necesidad de cuidar nuestro hogar.

Una Visión para el Futuro

La artista explicó que su atuendo representa un espacio donde la Tierra puede soñar, simbolizando un refugio para sanar y recuperarse. Kong asegura que este acto artístico está destinado a restablecer la energía esencial para la vida humana, subrayando la interconexión entre el bienestar del planeta y el de la humanidad.

Compromiso Anual con el Medio Ambiente

Desde hace más de diez años, Kong ha utilizado su cuerpo como lienzo en cada Día de la Tierra, realizando obras que abordan preocupaciones ambientales. A través de sus instalaciones, busca generar conciencia pública y fomentar la reflexión acerca de la crisis ecológica que enfrenta el mundo.

Un Mensaje Lúdico pero Profundo

La fusión de elementos lúdicos en su vestuario y el mensaje serio sobre la conservación del medio ambiente se convirtió en un imán para los curiosos en Pekín. La atención que genera su obra no solo resalta la creatividad artística, sino también la urgencia de tomar acción por el bienestar del planeta.