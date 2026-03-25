Nuevo proyecto busca instalar vallas en el puente Chaco-Corrientes para mejorar la salud mental

Bajo el crecimiento alarmante de intentos de suicidio en el puente que une Chaco y Corrientes, organizaciones comunitarias impulsan una iniciativa clave para salvaguardar vidas.

El puente interprovincial General Belgrano, un símbolo de conexión en el norte argentino, se ha convertido en un punto crítico por los crecientes episodios de crisis. Ante esta preocupante situación, el Foro de Organizaciones Vecinales ha propuesto un proyecto de ley que busca instalar vallas de contención y desarrollar políticas integrales de salud mental.

El presidente del foro, Julio Maciel, anunció que esta propuesta será llevada al Congreso con el apoyo del diputado nacional Juan Fernando Brugge, destacando la urgencia de la medida. “Desde enero, hemos tenido cerca de 83 intentos de suicidio en este puente”, indica Maciel, subrayando que cada vez es más evidente que este problema debe abordarse de manera estructural.

Una Solución Integral: Vallas y Apoyo Psicológico

La iniciativa va más allá de simplemente implementar barreras físicas. Se propone un enfoque holístico que combina infraestructura con asistencia psicológica continua. La idea es no solo colocar dispositivos de seguridad, sino también fortalecer los centros de atención en salud mental y establecer protocolos de seguimiento para aquellos en crisis.

“No basta con una respuesta inmediata. Es esencial que haya un seguimiento real después de cada incidente”, afirmó Maciel en una entrevista con Radio Libertad, haciendo hincapié en que estas medidas deben ser un compromiso a largo plazo.

Demandas por Acción Local

Maciel también criticó a los líderes de Chaco y Corrientes por la falta de respuestas ante esta crisis. “Esto debería haber sido una iniciativa de nuestros representantes”, declaró. Si bien el proyecto ha tomado impulso gracias a un legislador de otra provincia, se buscará el apoyo de más diputados y senadores locales para su efectividad.

Desde el Foro, insisten en que esta iniciativa no debe considerarse un gasto, sino una inversión vital en la vida de las personas. “Si se implementa con éxito, podría servir como modelo en otras partes del país donde se enfrentan desafíos similares”, concluyó Maciel.

El puente General Belgrano, crucial para la conectividad del nordeste argentino, se encuentra entonces en el centro de un debate que busca convertirlo de un lugar de dolor en uno de esperanza. Los impulsores de este proyecto se preparan para formalizar su propuesta, buscando apoyo social que respalde su tratamiento legislativo.