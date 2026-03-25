Specktorovsky: ‘Creer a pies juntillas en Donald Trump es un error’

La tensión en el Medio Oriente sigue aumentando, afectando tanto los mercados como la política internacional. En medio de este escenario, el analista internacional Alberto Specktorovsky ofrece su perspectiva sobre las estrategias del expresidente estadounidense Donald Trump.

El actual conflicto en Medio Oriente ha generado una ola de incertidumbre que se siente en todo el mundo, sobre todo en el mercado petrolero. Para profundizar en este tema, conversamos con el analista internacional Alberto Specktorovsky.

La Metodología de Trump: Entre el Caos y la Confusión

Specktorovsky destaca que entender las palabras de Trump puede ser complicado. «Tomarse en serio lo que dice es un reto, ya que a menudo cambia su discurso en corto tiempo», explica. Sin embargo, el analista sugiere que detrás de esta aparente improvisación hay una estrategia calculada. «No se trata de locura; es una táctica para confundir a sus oponentes», señala.

¿Qué Busca Trump en el Conflicto?

Más allá de los mensajes contradictorios, el analista señala que Trump tiene un objetivo claro: «El presidente quiere encontrar una solución, pero no cualquier solución». En este sentido, Trump parece estar presionando para lograr una salida negociada, planteando un ultimátum de cinco días para que Irán despliegue una respuesta.

El Estrecho de Ormuz: Punto Crítico en la Estrategia Global

Una de las claves del conflicto radica en la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz, vital para el comercio de petróleo. Specktorovsky destaca que las amenazas de Trump son claras: «La advertencia de abrir el Estrecho no es más que una manera de intimidar, implicando que se tomarían acciones drásticas contra Irán».

Conversaciones “Constructivas” y el Trasfondo Ideológico

Sobre los comentados diálogos “constructivos”, el analista aclara que la situación es mucho más compleja de lo que parece. La adversidad no es exclusivamente diplomática, sino que resuena en una raíz ideológica. «La postura de Trump no es necesariamente anti-Irán, sino una respuesta a las políticas del gobierno iraní», explica.

Visión de Irán: Un Conflicto Estructural

Desde la perspectiva iraní, el problema tiene profundidades estructurales. «El régimen chiita ve a Estados Unidos como el principal enemigo, seguido por Israel», dice Specktorovsky. Esto hace que cualquier resolución sea complicada, ya que las diferencias ideológicas dificultan un acuerdo rápido. «Pensar que esto se solucionará solo en términos económicos parece poco probable», concluye.