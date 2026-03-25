Récord de vistas para el tráiler de Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland

El tráiler de «Spider-Man: Brand New Day» rompe récords con mil millones de vistas

La anticipación por «Spider-Man: Brand New Day» ha llegado a un nuevo hito: el tráiler se convirtió en el más visto de la historia del cine, alcanzando la impresionante cifra de mil millones de visualizaciones en solo 96 horas.

El interés por esta nueva entrega, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, gira en torno a la resolución de los conflictos de la película anterior y la esperada química entre ambas estrellas en la gran pantalla. Sony Pictures confirmó que las interacciones superaron todas las expectativas iniciales durante el fin de semana del lanzamiento.

Un lanzamiento sin precedentes

El tráiler fue lanzado oficialmente el pasado viernes y superó cifras históricas de visualización en las primeras etapas de promoción. Las plataformas de redes sociales, especialmente YouTube, TikTok e Instagram, impulsaron su viralidad de manera inmediata.

Un hito en la industria cinematográfica

Según registros oficiales, el tráiler acumuló más de mil millones de reproducciones en todos sus canales oficiales, lo que marca un crecimiento exponencial frente a récords anteriores tanto de la franquicia como de otras adaptaciones de superhéroes. Este fenómeno es sin duda un ejemplo de cómo la sinergia entre estrategia de lanzamiento y contenido impacta en la audiencia.

Tom Holland y Zendaya en el nuevo tráiler.

El poder de las estrellas

La presencia de Tom Holland y Zendaya ha sido crucial no solo para mantener el interés del público, sino también para impulsar las métricas de visualización hasta nuevos récords. La intensa química entre ambos actores se ha convertido en el eje central de la campaña promocional.

El tráiler ofrece un vistazo a la complejidad de los personajes y las secuelas del multiverso, lo que promete mantener a la audiencia en vilo. Además, en su primera hora de lanzamiento, el video fue subtitulado a más de treinta idiomas, facilitando su alcance global desde el inicio.

Sony Pictures Entertainment y Marvel Studios han programado el estreno de la película para la próxima temporada de vacaciones de invierno. Un informe detallado sobre el impacto del tráiler será presentado en la próxima convención de exhibidores cinematográficos.