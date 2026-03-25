Abogada argentina acusada de discriminación en Brasil evitará prisión y podrá regresar a su país

La abogada argentina, Agostina Páez, que estuvo detenida en Brasil desde enero acusado de injuria racial, se encuentra al borde de regresar a su país, tras importantes avances en su caso judicial.

Este martes, en una audiencia crucial, la Fiscalía brasileña modificó las acusaciones originales, lo que significó un respiro para Páez. Su abogada, Carla Junqueira, anunció que tanto la Fiscalía como la parte denunciante no se opusieron a su regreso a Argentina. Solo resta que el juez firme la caución económica, lo que se espera que ocurra en pocos días.

Cambio en la Acusación: Nuevas Perspectivas Judiciales

La situación judicial dio un giro inesperado cuando la Fiscalía unificó las tres denuncias iniciales bajo un delito continuado. Esta modificación significa que la pena mínima sería de solo dos años, que podría ser sustituida por servicios comunitarios en Argentina, eliminando casi por completo el riesgo de condena prisión efectiva.

El Testimonio de Agostina Páez

Al finalizar la audiencia, Páez se dirigió a los medios para expresar su alivio y compartir que había pedido perdón a las víctimas. La abogada describió este proceso como “la peor experiencia” de su vida, aunque se mostró cautelosa, esperando la resolución formal del juez.

Agostina Páez enfrentó cargos que sumaban casi 15 años de prisión.

Pese a estas buenas noticias, Páez expresó que no se sentirá segura hasta estar de regreso en Argentina, ya que ha recibido amenazas durante su estancia en Brasil. Su verdadera tranquilidad vendrá solo con su regreso a casa.

El Contexto del Caso

El caso de Páez comenzó el 14 de enero, tras ser filmada en un bar de Ipanema realizando gestos considerados racistas. El viralizado clip condujo a tres denuncias penales, generando una fuerte stridencia pública en Brasil.

Intervención del Gobierno Argentino

Durante todo el proceso, el gobierno argentino no pudo intervenir en las decisiones judiciales brasileñas, ya que no tiene jurisdicción sobre los asuntos legales de otro país. No obstante, se proporcionó asistencia consular para garantizar que sus derechos no fueran vulnerados.

Pasos Futuros para el Regreso de Agostina

Aunque la decisión del juez está casi asegurada, aún falta que se formalicen los detalles, incluidos el monto de la fianza y la reparación económica a las víctimas. Se estima que este proceso se resolvаrá pronto.

Está claro que el clima legal ha cambiado significativamente: ya no está en discusión si enfrentará prisión, sino cuándo se le permitirá volver a su hogar.