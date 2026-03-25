Mercado Pago ofrece beneficios al pagar en Temu y Shein

La nueva función de Mercado Pago transforma la forma en que los argentinos compran en tiendas asiáticas, permitiendo pagos sencillos y beneficiosos en moneda local.

En un movimiento estratégico tras su conflicto con Shein y Temu, Mercado Libre ha lanzado un depósito en China, facilitando así la importación de productos para los usuarios argentinos. Esta iniciativa se complementa con la posibilidad de abonar compras en plataformas populares de e-commerce como Shein y Temu.

Facilidad de Pago en Sitios Asiáticos

El servicio de Mercado Pago se presenta como la solución ideal para aquellos que desean adquirir productos de estas tiendas en línea, cada vez más elegidas por los consumidores argentinos. Este fenómeno, que ha dejado de ser exclusivo para expertos, busca simplificar la experiencia de compra.

¿Cómo Funciona la Integración?

El enfoque de Mercado Pago es claro: ofrecer una experiencia de pago sencilla. Al aceptar su plataforma en Shein y Temu, los usuarios pueden utilizar su saldo o tarjetas para realizar transacciones sin complicaciones.

Ventajas de Usar Mercado Pago

Una de las principales ventajas radica en la alta tasa de aprobación. Anteriormente, las compras internacionales solían enfrentarse a rechazos por parte de los sistemas de prevención de fraude. Ahora, Mercado Pago ha ajustado protocolos para ofrecer un proceso mucho más ágil.

Gracias a su infraestructura de procesamiento propio, Mercado Pago garantiza además una mayor transparencia en los precios, utilizando el tipo de cambio oficial del día con actualizaciones en tiempo real. Esto permite a los usuarios conocer el costo exacto al momento de la compra.

Opciones de Pago Versátiles

Al realizar la compra, los usuarios pueden elegir Mercado Pago como método de pago, accediendo a una variedad de opciones, aunque con tarjetas el pago es único. En contraste, la compra internacional a través de Mercado Libre permite el pago en cuotas.

Este innovador sistema de pago favorece a los usuarios, eliminando la necesidad de utilizar billeteras de la competencia a través de códigos QR, manteniéndolos dentro del ecosistema de Mercado Pago.

Desafíos Aduaneros para Compras Internacionales

A pesar de las facilidades que brinda Mercado Pago, el comprador debe ser consciente de las cuestiones aduaneras. A diferencia de otras plataformas como Amazon o Mercado Libre, donde el servicio de courier está incluido, en este caso, el manejo aduanero queda en manos del consumidor.

El costo de envío desde Shein a Argentina varía según el monto de la compra, siendo gratuito si esta supera los $56.051. Además, los paquetes deben cumplir con la normativa aduanera del país, lo que incluye impuestos sobre el valor excedente permitido y el registro en el portal del Correo Argentino.

El seguimiento de envíos es sencillo, ya que puede realizarse a través de la plataforma de Shein o mediante el sistema del Correo Argentino, asegurando así que los compradores estén informados sobre el estado de sus pedidos.