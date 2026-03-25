Debate Presidencial 2026: Sigue EN VIVO la Segunda Ronda con 11 Candidatos ¡Minuto a Minuto!

Esta noche, el Centro de Convenciones de Lima será el escenario de la segunda jornada del debate presidencial, donde once candidatos expondrán sus visiones para abordar los desafíos del país.

Participación de Candidatos y Temas Clave

El evento, programado para las 8 p.m., congregará a figuras como Álvaro Paz de la Barra, Fiorella Molinelli, y George Forsyth, entre otros, quienes discutirán propuestas centradas en la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el partido Perú Libre no estará representado debido a que su líder, Vladimir Cerrón, se encuentra prófugo de la justicia.

Debate presidencial: propuestas y desafíos para el futuro de Perú.

Normas y Organización del Debate

Moderadores Fernando Carvallo y Claudia Chiroque explicaron las reglas del debate, que incluye la presentación de cada candidato y la respuesta a preguntas previamente recopiladas de la ciudadanía. Este formato busca que el público conozca la visión y los planes de gobierno de cada postulante antes de las elecciones del 2026.

¿Quiénes son los Candidatos Presentes?

Durante la jornada, se contará con la participación de:

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)

Walter Chirinos (PRIN)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

Carlos Espá (Sí Creo)

George Forsyth (Somos Perú)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Propuestas en el Eje de Seguridad

Antes de iniciar el debate, Walter Chirinos, del partido PRIN, compartió su enfoque en seguridad, destacando la asesoría de Vladimiro Montesinos, asegurando que su plan refleja un estudio profundo y profesional destinado a abordar la problemática de la inseguridad en el país.

Contexto y Expectativas del Debate

Este debate no solo representa una plataforma para los candidatos, sino también una oportunidad para que los ciudadanos evalúen las propuestas en temas críticos como salud, educación y economía. La intervención de los postulantes resulta crucial, pues es el momento de responder las inquietudes reales de la población.

Un Formato Organizado en Cuatro Bloques

El debate se desarrollará en cuatro bloques: presentación de propuestas, respuestas a preguntas ciudadanas, intercambio entre candidatos, y mensajes finales. Este esquema busca proporcionar claridad y profundidad a las propuestas expuestas.