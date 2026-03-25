El carnicero que salvó a soldados heridos tras el accidente aéreo en Colombia

Héroes a Dos Ruedas: El Impactante Rescate Tras el Accidente del Hércules en Colombia

Un trágico accidente de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana desató una ola de solidaridad y acción heroica en Puerto Leguízamo, donde los habitantes se unieron para salvar vidas.

El 23 de marzo, Johan Trujillo, un residente de Puerto Leguízamo, se encontró en medio de una emergencia cuando un Hercules de la FAC se estrelló cerca de su hogar, dejando a varios soldados heridos.

Al notar el humo, Johan inicialmente pensó que se trataba de un incendio, pero rápidamente se dio cuenta de que el caos provenía de un avión que había caído. La trágica noticia reveló que de las 126 personas a bordo, 66 habían perdido la vida.

El incidente, calificado como «el peor del siglo» por los medios colombianos, provocó un acto colectivo heroico en la comunidad. Al enterarse de los soldados heridos, los habitantes, en su mayoría a bordo de motos, se movilizaron para llevar a los afectados al hospital local, salvando así múltiples vidas.

Johan y su Moto: Un Símbolo de Esperanza

Un video que muestra a Johan transportando a soldados heridos se volvió viral en las redes sociales. Sin embargo, el humilde héroe asegura que el triunfo fue un esfuerzo colectivo. «Los héroes somos todos», menciona reforzando la idea de que la labor fue un trabajo conjunto de alrededor de 400 personas, incluyendo policías y otros ciudadanos.

Johan, que había iniciado el día con la intención de abrir un pequeño negocio familiar, se vio rápidamente inmerso en la tragedia. Cuando escuchó el estruendo y se acercó, encontró a soldados gravemente heridos solicitando ayuda.

Traslado de Heridos: Un Esfuerzo Inmediato

Mientras Johan y otros motociclistas se movilizaban, la situación se volvió crítica. «El monte estaba crepitando y se escuchaban detonaciones; era peligroso», recuerda. A pesar de la presión, la comunidad se mantuvo unida. «Era un equipo muy grande», añade Johan, resaltando la colaboración entre los habitantes.

Con las motos como el único medio de transporte accesible en las vías destapadas, ellos realizaron múltiples viajes, llevando a los heridos a un lugar seguro. «Me tomó entre seis y siete viajes», cuenta Johan, reflejando su dedicación y esfuerzo.

Emociones y Reconocimientos

Al regresar a casa tras el día agitado, Johan sintió la repercusión del evento. Las felicitaciones comenzaron a llegarle a través de redes sociales. «Desde la noche no pararon de llamarme», comparte el residente, quien recibió elogios no solo de sus vecinos, sino también de las fuerzas armadas.