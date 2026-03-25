La fiscalía autoriza su regreso a Argentina con una pena reducida

Agostina Páez, una joven argentina, hizo una emotiva declaración en el Palacio de Tribunales de Río de Janeiro, donde se enfrenta a acusaciones graves y busca regresar a su hogar tras una experiencia desgarradora.

El Testimonio de Arrepentimiento

En una audiencia cargada de tensión, Agostina, de 29 años, se sentó en el centro de la sala 808, acompañada de su abogada. Con la mirada firme, expresó: “Pido perdón a las víctimas. Lo que más quiero es volver a la Argentina”.

Frente al Juez

La joven respondió a algunas preguntas del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte pero evitó contestar a los querellantes, manteniendo una postura firme y decidida. Agostina manifestó su arrepentimiento por sus acciones que la llevaron a ser acusada de injuria racial en Brasil.

Condiciones de Su Detención

A pesar de estar en libertad, Agostina pasó casi tres meses en un departamento en Brasil, no por orden judicial, sino por el miedo a represalias tras recibir amenazas por diversos canales. Su imagen llegó a ser utilizada en campañas de la Policía Civil contra la discriminación racial.

El Dilema Judicial

A lo largo de la jornada, la fiscal Fabiola Sousa Costa pidió que Agostina regrese a Argentina y se le otorgue la posibilidad de realizar tareas comunitarias en lugar de enfrentar una condena de prisión. Esto surge en un contexto donde se trata de un solo hecho continuado, en lugar de tres incidentes separados.

Las Reacciones al Fallo

Los abogados de Agostina, Carla Junqueira y Sebastián Robles, están optimistas con un fallo que podría conocerse en los próximos días. Tras la audiencia, la joven declaró: “No soy la misma persona que llegó aquí. Esta experiencia ha sido extremadamente difícil”.

Viviendo con Miedo

Agostina admitió que había vivido con ansiedad y temor durante su tiempo en Brasil, haciendo eco de su sufrimiento y la presión social a la que se vio expuesta. A pesar de ofrecer disculpas, su camino hacia la redención será complicado.

A la Espera de una Resolución

Con el acuerdo entre las partes avanzando, el juez debe ratificarlo. La familia de Agostina, especialmente su padre Mariano, ha estado a su lado en este difícil proceso. La joven espera ansiosamente regresar a su tierra natal una vez finalizada la situación legal.

Una Nueva Perspectiva de Vida

En sus declaraciones finales, Agostina enfatizó que busca volver a su hogar en Santiago del Estero, donde siente que encontrará la paz que le ha sido esquiva durante los últimos meses. “Voy a seguir cuidándome hasta que se dicte la sentencia”, concluyó.

La Salida del Tribunal

Agostina salió del tribunal con una expresión de alivio, claramente menos estresada que antes. Tras el acuerdo que evita su encarcelamiento, afirmando haber dicho “la verdad sobre lo que pasó”, comparte sus sentimientos de liberación con la prensa.

Mirando Hacia el Futuro

La joven se mostró optimista por regresar a casa, aunque consciente de que su integridad física sigue siendo una preocupación. La experiencia vivida la ha transformado y parece dispuesta a enfrentar los cambios que traerá su regreso.