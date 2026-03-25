Salarios Privados se Estancan frente a la Inflación y Ofrecen Menos Servicios

El salario promedio del sector privado registrado en Argentina enfrenta una dura realidad frente al creciente costo de vida, fortaleciendo el debate sobre el poder adquisitivo y el impacto de la inflación en los hogares argentinos.

El informe de Focus Market, fundamentado en datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), revela que, aunque los salarios han igualado la inflación acumulada, la capacidad de compra de los trabajadores se mantiene frágil. En un contexto de incrementos en servicios y desafíos en el mercado laboral, este análisis ofrece una mirada profunda sobre la situación económica actual.

Un Salario que No Acompaña

Según Damián Di Pace, director de la consultora, el salario promedio del sector privado se ha convertido en un indicador clave del poder adquisitivo de la clase media en Argentina. «Su evolución es decisiva en una economía que enfrenta dificultades para crear empleo formal y presenta altos niveles de informalidad», comenta Di Pace.

Datos Alarmantes sobre la Remuneración

Desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2025, la remuneración promedio del sector privado aumentó un 251,93%, prácticamente alineándose con el 249,40% de inflación del mismo periodo. Sin embargo, este ‘empate’ oculta fuertes oscilaciones y pérdidas temporales en el poder adquisitivo de los trabajadores.

La mayor caída se registró entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, cuando los salarios crecieron solo un 81,8% frente a una inflación del 93,3%, provocando una drástica disminución en el salario real.

Impacto en la Canasta de Servicios

El análisis también destaca un preocupante deterioro en la relación entre los salarios y la canasta de servicios. En noviembre de 2023, dos salarios promedio permitían acceder a 1,19 canastas, pero esta cifra cayó a 1,14 para marzo de 2026, lo que refleja un aumento significativo en la proporción del ingreso destinada a cubrir estos gastos.

El Incremento en los Costos de Servicios

El porcentaje del salario necesario para cubrir la canasta de servicios ha pasado de 56,4% en marzo de 2025 a 87,3% en marzo de 2026, superando incluso los niveles iniciales. Aunque los salarios han seguido el índice general de precios, han perdido capacidad frente a tarifas de servicios, transporte y comunicaciones.

Una Situación de Estancamiento

A lo largo de los años, el salario privado formal ha experimentado una disminución real de cerca del 20% respecto a 2017, aún por debajo de los niveles de la mitad de la década pasada. A pesar de algunas pequeñas mejoras recientes, el poder adquisitivo continúa siendo débil y disparejo entre diferentes sectores.

Proyecciones y Desafíos Futuros

Las proyecciones hacia 2026, complicadas por un repunte inflacionario y ajustes salariales limitados, generan dudas sobre la capacidad del ingreso formal para sostener el consumo. «El equilibrio actual es frágil y puede verse amenazado por la inflación del primer trimestre de 2026», advierte Di Pace.

La problemática del salario en Argentina no solo se centra en evitar nuevas pérdidas frente a la inflación, sino que también implica un urgente propósito de recuperar y mantener la capacidad adquisitiva a largo plazo.

El futuro de la economía argentina y el bienestar de las familias dependerán de acciones que fortalezcan el poder de compra y estabilicen el mercado laboral.