Nuevo Régimen de Jubilaciones: Lo que Ganarán Docentes, Policías y Empleados Municipales

Más de 52,000 jubilados de Córdoba verán un significativo incremento en sus haberes a partir de diciembre, gracias a la aplicación de la nueva “Ley de Equidad”. Las mejoras oscilarán entre los 100,000 y 400,000 pesos, dependiendo de la situación de cada pasivo.

Detalles del Incremento en los Haberes

Los recibos de diciembre muestran aumentos que varían entre el 23% y el 30% para jubilados de sectores como la policía, la educación y empleados municipales. Esto incluye la eliminación del descuento “solidario” y la incorporación del ítem “Ley de Equidad”.

Beneficiarios que Experimentarán Mejores Ingresos

Los jubilados que perciban entre 1.3 y 1.5 millones de pesos verán aumentos mensuales de hasta 250,000 pesos. Los pasivos con doble beneficio, como jubilación y pensión, podrán recibir hasta 400,000 pesos adicionales.

Ejemplos de Nuevos Haberes

Consideremos a un jubilado del sector “Escalafón General”: su haber mensual pasará de 1,269,882 pesos a 1,533,885, lo que implica un aumento cercano al 23% en un solo mes.

Otras Mejoras Notables

Un docente cuyo salario neto en noviembre fue de 1,321,419 pesos, ahora verá reflejado un monto de 1,580,061 pesos, gracias a la eliminación de ciertos descuentos. Por su parte, un jubilado de Canals que ya percibía más de 1.5 millones, alcanzará 2,014,125 pesos con esta nueva legislación.

Impacto y Alcance de la Ley de Equidad

Esta medida alcanzará a casi la mitad de los 116,000 beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, lo que representa un ahorro significativo para la provincia, proyectando un ahorro entre 65,000 y 75,000 millones de pesos.

El Aporte Personal para Regímenes de Ingresos Altos

Para aquellos con ingresos más elevados, como jueces o gerentes de bancos, se ha implementado un aporte extra. Sin embargo, se garantizará que no se vean afectados nominalmente en sus ingresos actuales.

Conclusiones sobre el Nuevo Esquema de Jubilaciones

Los jubilados de Córdoba están a punto de experimentar un alivio significativo en sus ingresos mensuales. La combinación de la nueva ley y la eliminación de descuentos solidarios busca equilibrar la situación financiera de los beneficiarios, aliviando el impacto de la inflación.