Video: Evacuación en Alta Gracia por avioneta que volaba bajo y hacía acrobacias

Un despliegue aéreo inquietante sacudió el barrio El Golf en Alta Gracia, donde los residentes vivieron momentos de terror por las acrobacias de una avioneta, lo que llevó a algunas familias a huir de sus hogares por temor a un posible accidente.

El sábado pasado, alrededor de las 20:04, los habitantes de la zona fueron sorprendidos por una avioneta que sobrevoló a baja altura, realizando maniobras de alto riesgo durante casi 20 minutos. Los vecinos, alarmados, se vieron obligados a dejar sus viviendas ante el temor de un impacto inminente.

Según el testimonio de un residente que captó el evento en video, la aeronave presentaba un comportamiento errático. «Hacía acrobacias sobre el barrio, y si algo fallaba, podría causar serios daños», comentó. Los impactantes vídeos muestran cómo, en varias ocasiones, el motor de la avioneta parecía apagarse, cayendo en picada hacia las casas, solo para reiniciar el motor en el último momento.

El estado de pánico se extendió rápidamente entre los vecinos. «Mi familia y yo decidimos salir de casa porque era evidente que en cualquier instante podría suceder lo peor», relató un testigo, que añadió que la cercanía de la aeronave era aterradora. «Vimos cómo se acercaba y realizaba acrobacias sobre nuestras cabezas. No podíamos quedarnos quietos».

Normativas aeronáuticas en peligro

La legislación argentina es clara respecto a estas maniobras aéreas. La Resolución 381/2014 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) prohíbe de manera explícita realizar vuelos acrobáticos sobre áreas pobladas, salvo contar con autorización específica. La normativa estipula que los acrobacias deben llevarse a cabo a una altitud mínima de 450 metros sobre cualquier obstáculo y solo en espacios desprovistos de personas y edificaciones.

Incidentes previos

La violación de estas regulaciones ha tenido consecuencias trágicas en el pasado. En Córdoba, se han reportado al menos dos incidentes graves en exhibiciones aéreas recientes. En octubre de 2021, una avioneta que realizaba acrobacias durante una ceremonia de casamiento se precipitó, causando graves lesiones a una madre y su pequeña hija. Más recientemente, en un festival aéreo, un accidente fatal cobró la vida de dos hombres cuando su avioneta se estrelló.

Hasta el momento, no se ha esclarecido si el piloto de la avioneta que sobrevoló Alta Gracia contaba con la autorización de la ANAC ni si se han abierto investigaciones a raíz de las quejas de los vecinos.