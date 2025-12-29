Trump advierte a Hamas: “Pagará caro si no se desarma” tras reunión con Netanyahu

En un encuentro cargado de tensión y cooperación, Donald Trump destacó que Hamas enfrentará graves consecuencias si no cumple con su desarme. Este mensaje fue parte de su apoyo vehemente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un evento realizado en Florida.

Un Encuentro Histórico en Mar-a-Lago

Durante su reunión, Netanyahu anunció que Trump será galardonado con el prestigioso premio Israel, un reconocimiento que nunca antes se había otorgado a un no israelí desde su creación en la década de 1950.

Presión sobre Hamas y el Proceso de Paz

Este encuentro se produce en medio de nuevos esfuerzos por parte del Gobierno estadounidense para motivar a Israel a ceder en ciertos aspectos del plan de paz relacionado con Gaza, el cual había detenido el prolongado conflicto de los últimos dos años.

Al ser interpelado sobre la posibilidad de que Israel retire tropas antes de que Hamas se desarme, Trump advirtió: “Si no cumplen con lo acordado, habrá consecuencias muy graves para ellos, y no queremos eso”.

Advertencias y Reacciones

Trump acentuó su postura señalando que la retirada de tropas es un tema aparte, aunque dejó claro que la desmilitarización de Hamas es urgente. “Tienen que desarmarse en un plazo breve”, enfatizó.

Además, defendió a Israel al afirmar que estaba actuando conforme al acuerdo y responsabilizó a Hamas por cualquier repercusión negativa que pudiera surgir si no cumplía con sus compromisos.

La Obsesión por los Rehenes

En la jornada, se discutió la necesidad de que Hamas devuelva los restos del último rehén israelí, lo cual es fundamental para avanzar a las siguientes etapas del cese de hostilidades. La familia del rehén, Ran Gvili, se unió a la comitiva de Netanyahu y tiene programadas reuniones con funcionarios en Washington esta semana.

Preocupaciones sobre el Desarme y la Autoridad Palestina

Un segundo fase del plan de paz incluye la creación de una autoridad interina de tecnócratas palestinos, además de la intervención de una fuerza de estabilización internacional. Sin embargo, Israel tiene serias reservas sobre estos avances.

Hamas, que ha liberado a un número limitado de rehenes, aún conserva una considerable cantidad de armas, complicando el panorama de seguridad regional.

El Contexto de la Crisis en Gaza

Desde el comienzo del conflicto en octubre de 2023, más de 70,000 palestinos han perdido la vida a causa de las hostilidades, y la situación humanitaria en Gaza es crítica. Observadores advierten que la insistencia en el retorno de los restos de Gvili podría ser una táctica para mantener a las fuerzas israelíes en Gaza.

Implicaciones Políticas y Estrategias Futuras

Netanyahu busca apoyo político en la imagen de unidad con Trump, a quien elogió como el mejor amigo de Israel. Al tiempo, Trump reforzó su posición al afirmar que si Irán intenta desarrollar capacidades nucleares, habría consecuencias severas.

Este encuentro entre Trump y Netanyahu destaca no solo la complejidad del conflicto, sino también la búsqueda incesante de soluciones en medio de un entorno geopolítico tumultuoso.