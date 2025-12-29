¡Transforma tu abdomen en 30 días!

El Plank Challenge ha tomado las redes sociales por asalto, animando a personas de todas las edades a desafiarse físicamente. ¿Listo para fortalecer tu cuerpo y mejorar tu resistencia?

Este emocionante desafío, creado por las influencers de fitness Linda Morselli y Renata Zanchi, invita a los participantes a realizar una plancha, un ejercicio que, aunque parece simple, resulta ser uno de los más exigentes. A través de sus redes sociales, las creadoras propusieron un recorrido de 30 días, comenzando con cortos períodos de solo 20 segundos y ascendiendo hasta llegar a los cinco minutos.

El Objetivo del Plank Challenge

La propuesta busca fortalecer el núcleo y aumentar la resistencia física. Según sus pautas, para el día 12 los participantes deberían ser capaces de sostener la posición de plancha unos 2 minutos, y alcanzar los 5 minutos al final del mes.

¿Cómo hacer la plancha correctamente?

Para ejecutar la plancha, comienza en una posición de rodillas, flexiona los codos a 90° alineados con los hombros y da un paso hacia atrás con los pies. Mantén los pies al ancho de las caderas y, para mayor desafío, acércalos un poco más. La clave está en mantener el cuerpo en línea recta, desde los talones hasta la cabeza, y mirar hacia el suelo ligeramente adelante. Aprieta los músculos abdominales y los glúteos para sostener la posición el tiempo deseado.

Beneficios del ejercicio de plancha

Este ejercicio isométrico ofrece importantes beneficios, desde mejorar la fuerza del core hasta optimizar la postura y aumentar la estabilidad. El fisioterapeuta Javier Furman destaca que el plank fortalece las cadenas musculares y tiene un impacto positivo en la salud articular y metabólica. Estudios respaldan su eficacia, revelando que las planchas superan a los abdominales en términos de resistencia y equilibrio.

Investigaciones relevantes sobre las planchas

Investigaciones publicadas, como una en The Journal of Strength and Conditioning Research, demuestran que la práctica de planchas es más efectiva que otros ejercicios para mejorar la movilidad y la resistencia. Otra investigación que evaluó a personas con dolor lumbar crónico mostró que los ejercicios de estabilización central, como la plancha, resultaron ser más beneficiosos que técnicas de fisioterapia tradicionales.

¿Quiénes deben evitar el Plank Challenge?

El Hospital de Clínicas de Cleveland aconseja que las personas con problemas de espalda o hombros eviten el desafío de las planchas. Se sugiere consultar a un profesional de salud si se presentan molestias, para asegurarse de que no haya condiciones subyacentes que representen un riesgo.