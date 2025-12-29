China lanza su misión Starship y desafía a SpaceX

El 3 de diciembre de 2025, la compañía LandSpace logró un hito al lanzar su cohete Zhuque-3, marcando un nuevo capítulo en la industria espacial: el primero de China diseñado para ser reutilizable.

Un avance significativo para la industria espacial china

LandSpace, una empresa privada con sede en Pekín, ha realizado su primer vuelo inaugural del cohete Zhuque-3 (ZQ-3), demostrando su intención de competir con gigantes como SpaceX en el mercado de lanzamientos comerciales.

Detalles del lanzamiento inaugural

El ZQ-3 despegó desde la región autónoma de Mongolia Interior, logrando colocar en órbita la segunda etapa del cohete con una carga simulada. Aunque el primer intento de recuperación de la primera etapa no tuvo éxito, la misión se evaluó como un éxito parcial y un importante paso para la industria aeroespacial china.

Un competidor directo en el ámbito de los cohetes reutilizables

Con este lanzamiento, LandSpace se convierte en la primera empresa privada en China en probar un cohete reutilizable, un campo hasta ahora dominado por SpaceX.

El ZQ-3 está construido principalmente de acero inoxidable y utiliza metano líquido como combustible, lo que promete una mayor eficiencia y un impacto ambiental reducido.

La tecnología del ZQ-3 promete un enfoque más sostenido en el exploración espacial.

Una visión ambiciosa para el futuro del espacio

LandSpace aspira a que su cohete sea reutilizable hasta 20 veces, sugiriendo un modelo de negocio que sigue el exitoso camino de SpaceX. Este lanzamiento no solo representa un avance tecnológico, sino también una estrategia más amplia de China para acelerar su sector espacial comercial, con la meta de que este mercado supere los u$s351.000 millones en 2025.

Un nuevo desafío para SpaceX

Mientras Elon Musk avanza con su programa Starship y establece acuerdos con la NASA y entidades privadas, LandSpace se posiciona como una alternativa asiática en la arena de los lanzamientos comerciales. A pesar de los contratiempos iniciales, el debut del ZQ-3 indica que China está lista para intensificar la competencia y desarrollar tecnologías que en el pasado parecían exclusivas de Estados Unidos.

Este lanzamiento marca la primera vez que una compañía china demuestra la capacidad de construir y llevar a cabo un lanzamiento de un cohete reutilizable, acercándose al innovador modelo que ha transformado la industria espacial en los últimos años.