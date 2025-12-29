Trump afirma que EE. UU. destruyó un laboratorio narco en Venezuela: ‘La zona ya no existe’

El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió sorprendentes detalles sobre un posible ataque contra una instalación relacionada con el narcotráfico en Venezuela, asegurando que la operación resultó en una explosión significativa.

Durante una reunión en Florida con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump reveló que el ataque se centró en un puerto crucial utilizado para cargar embarcaciones con drogas. “Un gran estruendo sacudió el área donde se cargaban los barcos. Esa operación ya no existe”, afirmó el mandatario.

Un Anuncio Impactante

Si se confirma esta información, sería una de las primeras acciones directas de Estados Unidos en suelo venezolano desde que Trump inició su estrategia de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el presidente no especificó qué organismo militar realizó la operación, ni detalles sobre la ubicación o el tipo de ataque.

Silencio Oficial de las Instituciones

A pesar de las inquietantes declaraciones, la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA han optado por no hacer comentarios. Históricamente, Trump ha admitido autorizar operaciones encubiertas en Venezuela, lo que añade un manto de misterio a su último anuncio.

Acciones Allegadas y Consecuencias

En una reciente entrevista, Trump utilizó el término “ataque” para describir una acción en Sudamérica, aunque sin dar claros detalles. Este indicio se suma a información previa sobre operaciones navales contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Trump mencionó que estas intervenciones han resultado en al menos 105 muertes desde septiembre en 29 operativos.

Respuestas de Caracas y La Reacción Internacional

Por el momento, el gobierno de Maduro no ha emitido una respuesta a las afirmaciones de Trump, y no hay reportes que confirmen el ataque desde Venezuela. Generalmente, las fuerzas armadas de Estados Unidos anuncian este tipo de acciones, pero no ha habido información oficial al respecto en esta ocasión.

En los últimos meses, Trump ha insinuado un cambio en su estrategia hacia Venezuela, sugiriendo que Estados Unidos podría pasar de ataques marítimos a operaciones terrestres. En octubre, admitió haber autorizado a la CIA a intensificar las acciones encubiertas en el país sudamericano.

Intensificación de la Presión Militar

Simultáneamente, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región, incluyendo el despliegue de buques de guerra y la incautación de petroleros. Trump sostiene que el objetivo de estas acciones es combatir el tráfico de drogas y también afirmó que existe un “conflicto armado” con los cárteles de narcóticos.

La Perspectiva de Maduro

En respuesta, Maduro ha denunciado que la verdadera intención de Washington es desestabilizar su gobierno. Recientemente, Susie Wiles, jefa de despacho de la Casa Blanca, sugirió que Trump está decidido a intensificar su estrategia hasta lograr que Maduro dimita.