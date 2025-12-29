Precios Actualizados de Criptomonedas en Argentina – Lunes 29 de Diciembre

La atención en la ciudad capital argentina se centra en la fluctuación de los activos digitales en este inicio de semana. Con un interés constante en el mercado local, las cifras reflejan el dinamismo del contexto global de las criptomonedas.

Precio Actual de Bitcoin

Precio en dólares: 89.242,00 USD Precio en pesos: 127.105.655,00 ARS

Cotización de criptomonedas al lunes 29 de diciembre

Bitcoin emerged as the first decentralized digital currency in 2009, created by Satoshi Nakamoto. Utilizando tecnología blockchain, permite realizar transacciones de forma segura y directa, eliminando la necesidad de intermediarios financieros o gubernamentales.

Precio Actual de Ethereum

Precio en dólares: 2930,02 USD Precio en pesos: 4.287.133,00 ARS

Ethereum se presenta como una plataforma global de código abierto que permite la creación de aplicaciones descentralizadas. Su criptoactivo nativo, el Ether (ETH), es indispensable para la ejecución de contratos inteligentes y el acceso a servicios dentro de su infraestructura.

Precio Actual de Binance Coin

Precio en dólares: 584,20 USD Precio en pesos: 829.593,00 ARS

Binance Coin (BNB) es la criptomoneda del exchange Binance, el mayor ecosistema de intercambio de activos digitales a nivel mundial. Este activo se utiliza principalmente para pagar tarifas en la plataforma y facilita las operaciones dentro de la red BNB Chain.