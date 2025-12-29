Córdoba: Nueva cúpula policial asume funciones

Este lunes, la Policía de Córdoba dio un paso hacia un nuevo horizonte al recibir a sus nuevas autoridades en un acto liderado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. La ceremonia se llevó a cabo en la Jefatura de Policía y marcó un cambio significativo en la dirección de la fuerza.

Presentación de Nuevos Mandos

En el evento, el comisario general licenciado Marcelo Marín fue nombrado como el nuevo jefe de la Policía provincial. Además, el comisario general abogado licenciado Alberto Bietti asumió como subjefe Capital, mientras que el comisario general licenciado Iván Rey será el subjefe Interior. El comisario general licenciado Federico Cisnero continuará desempeñándose como subjefe Administrativo.

Un Liderazgo con Trayectoria

Durante su discurso, el ministro Quinteros destacó la sólida trayectoria de Marín, mencionando sus 35 años de experiencia dentro de la fuerza. “Marcelo Marín es un extraordinario policía, con una carrera marcada por el profesionalismo y la dedicación”, afirmó.

Cambio Estructural y Continuidad

Quinteros enfatizó que estos cambios son parte de un proceso planificado, destinado a ofrecer continuidad en la misión de una Policía ética y comprometida. “Marín simboliza la estabilidad que hemos trabajado por mantener, siempre alineada con la ley y los intereses de la comunidad cordobesa”, agregó.

Un Nuevo Comienzo

El nuevo jefe policial, Marín, expresó su agradecimiento al gobernador y al ministro de Seguridad, a la vez que recordó a su antecesor, el comisario general Leonardo Gutiérrez. En su discurso, Marín se comprometió a seguir con los planes existentes y destacó que la institución atraviesa “un momento crucial de evolución en equipamiento y soporte a los oficiales”.

Fortaleciendo La Confianza Ciudadana

En un llamado a su equipo, Marín instó a los integrantes de la fuerza a “continuar en el camino del bien”, resaltando la importancia de actuar con empatía y responsabilidad para reforzar la confianza de la ciudadanía en la institución. “Nuestra actuación debe estar siempre guiada por criterios sólidos”, subrayó.

Reconocimientos y Despedidas

El acto también incluyó un homenaje a Gutiérrez, quien finalizó su gestión como jefe de Policía, y a Antonio Urquiza, el subjefe Interior saliente. Gutiérrez se despidió agradeciendo a los hombres y mujeres de la Policía de Córdoba por su apoyo durante su mandato, afirmando que se despide “con la satisfacción de haber honrado el uniforme”.