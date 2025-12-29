Video: Chamanes peruanos predicen conflictos globales y líderes para 2026

Durante los últimos días de 2025, los chamanes peruanos se reunieron en la cima del cerro San Cristóbal en Lima para llevar a cabo su ritual anual, en el que compartieron sus visiones sobre el futuro.

Ritual Anual Lleno de Tradición

En un ambiente cargado de espiritualidad, los líderes espirituales realizaron danzas y música tradicional, acompañadas de ofrendas de flores, hojas de coca e incienso. El objetivo: invocar la paz y promover una mejor toma de decisiones entre los líderes mundiales.

Conflictos Internacionales y Cambios Políticos

Durante la ceremonia, los chamanes expresaron que los conflictos internacionales, especialmente la guerra entre Ucrania y Rusia, podrían extenderse a 2026. Este pronóstico generó preocupación entre los asistentes, quienes anhelan un mundo más pacífico.

Esperanzas para Venezuela

Además, surgieron predicciones sobre un cambio político en Venezuela. Los chamanes manifestaron su deseo de que el presidente Nicolás Maduro renuncie en el próximo año, una esperanzadora señal para muchos que siguen de cerca la situación de este país.

Advertencias sobre Desastres Naturales

Los pronósticos no estuvieron exentos de advertencias. Los chamanes mencionaron la posibilidad de desastres naturales, como terremotos y fenómenos climáticos extremos, instando a la población a estar atenta ante cualquier eventualidad.

Un Ritual Cargado de Expectativas

Los organizadores del evento recordaron que, aunque estas predicciones atraen la atención del público cada año, no siempre se han cumplido en el pasado. Sin embargo, el ritual sigue siendo un símbolo de esperanza y conexión con lo espiritual en un mundo lleno de incertidumbre.