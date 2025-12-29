Torres eleva multas por uso de pirotecnia e insta a intendentes a seguir su ejemplo

El gobernador Ignacio Torres ha puesto en marcha nuevas medidas para intensificar las sanciones por la venta y el uso de pirotecnia. La iniciativa busca fomentar una celebración más empática y respetuosa entre los chubutenses.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, anunció un contundente endurecimiento de las multas y sanciones relacionadas con la pirotecnia. Esta normativa está diseñada para proteger a grupos vulnerables, como niños, personas mayores, y aquellos con trastornos del espectro autista, además de cuidar el bienestar de los animales y del medio ambiente.

Un Compromiso con la Convivencia

Torres expresó que «la convivencia y el respeto construyen una sociedad mejor y más madura», lo que justifica el incremento de las penas para quienes infrinjan la nueva normativa. «Elegimos festejar en paz y desde la empatía», agregó el mandatario, invitando a la población a celebrar de manera responsable.

Nuevas Sanciones y Modificaciones Legales

Esta nueva regulación se deriva de la modificación de la Ley XV N° 27 del Código de Convivencia Ciudadana, que resalta los impactos negativos del uso de pirotecnia. Entre las sanciones establecidas se incluyen días de trabajo comunitario, multas por unidades de medida, arresto y la clausura de locales que comercialicen pirotecnia.

Un Enfoque Integral

El objetivo de este enfoque es disminuir el sufrimiento de aquellos que padecen afecciones físicas o emocionales debido al uso de explosivos. «Instamos a los municipios a adecuar sus ordenanzas para que se alineen con este compromiso de convivencia y respeto», concluyó Torres, llamando a la acción a los representantes locales.