Nuevo Sistema Cambiario: Fin del Cepo y Presión del Mercado

Desde este viernes, el país adopta un revolucionario esquema de bandas de flotación que se ajustará según la inflación, en un ambiente marcado por la presión del mercado para desmantelar el cepo cambiario.

La implementación de un nuevo esquema de bandas de flotación que se actualizarán conforme a la inflación comenzará este viernes. El contexto es crítico: el 9 de enero se prevé el vencimiento de obligaciones por más de US$ 4.200 millones con tenedores de bonos privados, lo que podría intensificar la presión sobre el dólar.

Ajustes Automáticos de las Bandas y Estrategia del Banco Central

El nuevo modelo permitirá que los límites de las bandas cambiarias se ajusten automáticamente basándose en el índice de precios de dos meses previos. Para comenzar, se aplicará un 2,5% correspondiente a noviembre. Simultáneamente, el Banco Central de Argentina se enfocará en aumentar las reservas de moneda extranjera, aspecto que el Fondo Monetario Internacional considera vital para la eficacia del plan.

Las autoridades reconocen los retos del programa económico para atraer divisas, un recurso crucial para estabilizar la economía. Durante enero, se espera que el límite inferior del área cambiaria disminuya gradualmente de $915 a $894, mientras que el límite superior aumentará de $1529 a aproximadamente $1563.

Retos del Programa y Objetivos con el FMI

Expertos indican que la entrada de divisas será fundamental para garantizar la sostenibilidad de este nuevo sistema. Evitar un aumento acelerado del costo de vida es un aspecto crítico. Para lograrlo, el Banco Central mantendrá tasas de interés que favorezcan a las inversiones en moneda local, siempre que la inflación nacional supere la global.

Otro de los desafíos para el mercado consiste en la capacidad del banco central para alcanzar los objetivos de acumulación de reservas establecidos con el FMI, ya que las cifras actuales se encuentran alejadas de las metas originales.

En lo que respecta a la normalización del mercado cambiario, el Banco Central ha indicado que la continuidad de la flexibilización dependerá de los avances hacia un equilibrio cambiario y de la posibilidad del Tesoro de acceder de forma constante a los mercados internacionales de crédito.