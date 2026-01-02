Buque incautado en Finlandia por daños en cables transportaba acero ruso sancionado

La detención de un barco en Finlandia ha desatado una serie de investigaciones por daños a un cable de telecomunicaciones submarino entre Helsinki y Tallin, mientras transportaba acero ruso que enfrenta sanciones de la Unión Europea.

La policía finlandesa confiscó el Fitburg, un carguero de 132 metros, cuando se dirigía de San Petersburgo a Haifa, Israel. Además de la incautación del barco, fueron arrestados sus 14 tripulantes, quienes enfrentan la posibilidad de haber causado daños al cable en el Golfo de Finlandia.

Detalles del Cargamento Sancionado

Según las autoridades aduaneras, el Fitburg transportaba productos de acero de origen ruso, que están sujetos a sanciones estrictas de la UE. Una inspección realizada por la aduana reveló que el material incluye acero estructural, prohibido para su importación en la región, lo que ha llevado a abrir una investigación preliminar sobre la posible violación de estas normativas.

Investigación en Curso sobre el Daño

Finlandia no solo investiga las consecuencias del cable dañado, sino que también ha calificado el incidente como «daño criminal agravado». Las autoridades policiales están interrogando a la tripulación, de nacionalidades como Rusia, Georgia, Azerbaiyán y Kazajistán. Dos miembros fueron detenidos, mientras que otros enfrentan restricciones de viaje.

Preocupaciones por la Infraestructura Crítica

Expertos han vinculado este tipo de incidentes a una guerra híbrida que, desde la invasión de Ucrania por Rusia, busca desestabilizar las naciones occidentales. La jefa de asuntos exteriores de la UE, Kaja Kallas, expresó la necesidad de seguir fortaleciendo la infraestructura crítica en Europa para protegerla de futuros ataques.

Peligros en el Mar Báltico

El cable afectado pertenece a Elisa, una empresa de telecomunicaciones finlandesa, y se encuentra en la zona económica exclusiva de Estonia. A pesar del daño, los servicios de Elisa fueron redirigidos sin impactar a los clientes.

Incidentes Anteriores y la Respuesta de la OTAN

Este no es un caso aislado. En diciembre de 2024, otro barco vinculado a Rusia, el Eagle S, fue abordado por causar daños a cables de energía y telecomunicaciones. Sin embargo, un tribunal finlandés desestimó el caso por falta de pruebas de intención. Las tensiones han aumentado en la región, donde ocho países de la OTAN, limítrofes con el mar Báltico, han tomado precauciones tras una serie de incidentes asociados a actos de sabotaje, a menudo atribuidos a Rusia.