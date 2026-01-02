Reforma Laboral: El Gobierno confía en las internas del peronismo en el Senado

Este martes 30 de diciembre concluyen las sesiones extraordinarias, marcadas por la aprobación del Presupuesto 2026, revelando tensiones internas en el peronismo y una administración capaz de construir alianzas estratégicas.

Las sesiones extraordinarias oficiales cierran este 30 de diciembre, y el debate en torno al Presupuesto 2026 ha dejado claro que el gobierno ha logrado establecer nuevas mayorías, a la vez que el bloque peronista muestra signos de fractura en el Senado. La sanción de este presupuesto, el primero bajo la presidencia de Javier Milei, ha evidenciado un cambio en la dinámica legislativa que comenzó con la creación de Convicción Federal, una escisión del cristinismo clásico.

De los cinco senadores de Convicción Federal, tres se alinearon con el oficialismo, modificando el panorama que el gobierno espera replicar durante la discusión de la Reforma Laboral en febrero próximo.

El Peronismo en Crisis y el Papel de los Gobernadores

El interbloque de Unión por la Patria consta de 28 senadores, pero la votación del presupuesto sacó a la luz un cambio notable. Legisladores como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) se distancian de la línea dura kirchnerista al apoyar al gobierno, especialmente en temas críticos como el financiamiento de educación y defensa.

Por su parte, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés se unieron al oficialismo, mientras que Fernando Salino y Fernando Rejal se manifestaron en contra. Esta diversidad refleja la lógica provincial que hoy predomina en el Senado, donde cada gobernador lleva a sus legisladores a votar de acuerdo a sus intereses locales.

Entre las críticas más contundentes durante la sesión sobresalieron las voces del bloque Justicialista. José Mayans denunció que el Presupuesto representa «la decadencia» del gobierno, mientras que Juliana Di Tullio enfatizó que el superávit debería destinarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Reforma Laboral: Una Nueva Etapa Legislativa

La reforma laboral ya cuenta con dictamen en el Senado, aunque su tratamiento se postergará hasta febrero debido a los contratiempos en la votación del Presupuesto en Diputados, que afectó aspectos cruciales del «equilibrio fiscal».

Con la finalización del período extraordinario el 30 de diciembre, Milei deberá emitir un nuevo decreto para convocar una segunda ronda de sesiones, programada posiblemente para fines de enero o febrero. Para ello, el oficialismo busca reafirmar las alianzas que surgieron a luz en diciembre.

El Panorama Legislativo Tras el Presupuesto

El gobierno contó con un temario restringido, logrando sancionar dos proyectos y consiguiendo dictamen para otros tres. Para la Casa Rosada, el balance ha sido favorable: se ha establecido un primer hito legislativo y un entendimiento claro sobre cómo se pueden obtener los votos requeridos para futuras reformas.

A pesar de la victoria en el Senado, la resolución en Diputados generó tensiones con el PRO, especialmente por la designación de miembros de la AGN y los fondos de coparticipación reclamados por la administración de Jorge Macri en Buenos Aires.

El impacto del Presupuesto en el peronismo fue profundo. Convicción Federal se posicionó como un actor independiente del kirchnerismo y los gobernadores demostraron su inclinación a priorizar asuntos locales, lo que complicará futuros respaldos a la estrategia nacional del PJ.

Con el debate laboral a la vuelta de la esquina, el gobierno confía en que los aliados que respaldaron el Presupuesto se mantendrán unidos. Sin embargo, el éxito dependerá nuevamente del poder de los gobernadores y de la cohesión interna del bloque oficialista en el Senado.