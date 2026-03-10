Nuevo VTV: Cambios Anunciados y Fechas de Implementación

La renovación del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Argentina promete modificar la forma en que se controla la seguridad de los vehículos. Descubrí aquí los detalles y cómo afectará a los propietarios de autos.

El Gobierno nacional ha anunciado una reforma significativa en el sistema de Verificación Técnica Obligatoria (RTO), conocida popularmente como VTV. Este cambio se implementará de manera gradual y dependerá de la aceptación de cada provincia, lo que significa que no habrá una aplicación inmediata. Se deben realizar ajustes en talleres, certificaciones y mecanismos de control para que los nuevos procesos sean efectivos.

¿Cuáles son los Principales Cambios?

Uno de los cambios más destacados es la frecuencia de los controles técnicos. Según lo establecido en la nueva normativa:

Plazos de Revisión por Tipo de Vehículo

Vehículos 0 km: la primera revisión deberá realizarse a los 5 años.

la primera revisión deberá realizarse a los 5 años. Autos de entre 5 y 10 años: verificación cada 2 años.

verificación cada 2 años. Vehículos más antiguos: mantendrán un régimen de controles más frecuentes.

Mayor Acceso a la VTV

Otro aspecto relevante de la reforma es la inclusión de nuevos actores en el proceso de verificación. Aparte de las plantas designadas exclusivamente para ello, ahora las concesionarias y talleres habilitados también podrán ofrecer este servicio. Asimismo, se permitirá que los centros de verificación y otros talleres que actualmente realizan revisiones de transporte de carga se sumen a esta actividad.

Simplificación Administrativa

La nueva normativa también contempla la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), con el objetivo de reducir la burocracia y hacer más ágil el proceso administrativo para ciertos vehículos.