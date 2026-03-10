Comprometido con la Transformación del País

En un momento de gran relevancia para Argentina, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, rindió homenaje al presidente Javier Milei, destacando su enfoque exitoso en la inflación y el déficit fiscal durante la apertura del Argentina Week en Nueva York.

Dimon, un aliado sorprendente

Durante su discurso en el Argentina Week, Dimon expresó su admiración por las «convicciones muy sólidas» de Milei para revitalizar la economía del país. Ante una audiencia de destacados empresarios, el banquero subrayó la importancia de adoptar políticas efectivas para el crecimiento y la estabilidad económica.

Un Diagnóstico Impactante

Dimon ofreció un panorama histórico que comparó el presente de Argentina con su esplendor de principios del siglo XX. En 1917, el PIB per cápita argentino era similar al de Francia, y hoy en día, ha caído drásticamente, evidenciando la necesidad de reformas profundas.

Logros de la Gestión Milei

El CEO de JP Morgan enumeró los principales logros del gobierno de Milei, incluyendo:

Reducción de la inflación del 20% mensual al 2% mensual.

Eliminación del déficit fiscal.

Apertura de los mercados de capitales.

Aumento de las reservas del Banco Central.

Un Crecimiento Inesperado

Dimon se mostró asombrado por el crecimiento del 5% registrado en el último año, considerándolo casi inaudito y un testimonio de los avances significativos que se están llevando a cabo en Argentina.

Argentina como Modelo Global

El ejecutivo no dudó en proponer a Argentina como un modelo a seguir a nivel global. «Me encantaría verlo como un ejemplo de cómo reformar un país y promover un crecimiento real», afirmó, destacando la importancia de las políticas implementadas en los últimos meses.

Un Llamado a la Colaboración Internacional

Dimon hizo un llamado a Estados Unidos para reforzar los lazos con América Latina, subrayando que la evolución positiva de Argentina podría servir como referencia para otros países de la región.

JP Morgan, que cuenta con un centro de servicios en el país y ha financiado al Estado argentino, sigue de cerca el desarrollo de las políticas económicas de Milei. Esta colaboración fortalece la presencia del banco en el país y subraya la fe en el futuro económico argentino.