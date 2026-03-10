Republicanos en Crisis en Florida: Un Expresentador Retador de María Elvira Salazar

El conocido periodista Eliott Rodriguez, tras una destacada carrera en la televisión de Miami, anuncia su candidatura para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un hecho que promete revolucionar la carrera electoral en el sur de Florida.

En una jornada cargada de expectativas, Eliott Rodriguez ha revelado su decisión de postularse al Congreso, enfrentándose a la actual congresista María Elvira Salazar. El expresentador de CBS Miami hará frente a la competencia en el distrito 27, que abarca gran parte de Miami-Dade.

Rodriguez dio a conocer su candidatura el pasado martes, un paso que, según CBS News, no formaba parte de sus planes iniciales. Durante su anuncio, destacó que, tras años de servicio a la comunidad a través de la información, siente que es el momento de actuar en el ámbito político.

Motivación detrás de su postulación

El reconocido periodista expresó: “No planeaba postularme al Congreso, pero no puedo quedarme en silencio”. Con su experiencia y cercanía a las familias de la región, Rodriguez subrayó su preocupación por la representación de los intereses del sur de Florida en Washington.

Uno de los temas que lo impulsaron a entrar en la política es la creciente crisis de asequibilidad en el sur de Florida. Rodriguez enfatiza que este problema es una inquietud constante para muchos ciudadanos, quienes sufren las consecuencias del elevado costo de vida en la región.

Un llamado a la acción

Durante su campaña, Rodriguez ha mantenido diálogos con diversas comunidades: familias, jubilados, pequeños empresarios y jóvenes. Todos ellos enfrentan desafíos económicos para permanecer en la región.

El candidato demócrata resaltó que la situación del mercado inmobiliario en el sur de Florida ha alcanzado niveles alarmantes. Muchas familias deben dedicar una parte significativa de sus ingresos a gastos de vivienda, lo que genera una presión financiera creciente en la población.

Desafíos en el camino electoral

Rodriguez no solo enfrenta a Salazar en las elecciones generales, sino que primero deberá competir en una primaria demócrata con varios candidatos, entre ellos el empresario Richard Lamondin y el ex fiscal de homicidios Robin Peguero.

La llegada de múltiples contendientes ya anticipa una intensa batalla interna en el Partido Demócrata, donde cada candidato busca posicionarse como la mejor opción para recuperar el escaño en el Congreso.

Reflexiones sobre Miami

Rodriguez describe a Miami como un lugar en el que la vivienda se ha vuelto inaccesible para muchos. “Es un patio de recreo para millonarios y multimillonarios”, afirma, observando que esto ha llevado a trabajadores a vivir en condiciones precarias.