Nuevos Juegos Infantiles Inclusivos en Playa Unión

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Rawson ha concluido la instalación de juegos infantiles diseñados para garantizar el acceso a niños con movilidad reducida. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del municipio por promover la inclusión y la seguridad en los espacios recreativos.

La nueva instalación se encuentra en un parque recreativo estratégico, situado en la intersección de Avenida Juan Manuel de Rosas, Annie Jones y Rivadavia, uno de los accesos más importantes a Playa Unión. Este representa el segundo espacio accesible en la localidad, reflejando el esfuerzo del gobierno municipal por crear entornos donde todos puedan disfrutar plenamente.

Un Entorno Recreativo Completo

Además de los nuevos juegos, el predio ya contaba con canchas de fútbol y básquetbol, veredas adecuadas, iluminación adecuada y áreas verdes bien mantenidas, lo que lo convierte en un lugar ideal para que las familias se reúnan. Con la adición de estos juegos inclusivos, se complementan las actividades recreativas, haciendo del lugar un espacio más atractivo para los vecinos.

Compromiso Municipal con la Inclusión

Mercedes Bagalciaga, secretaria de Obras y Servicios Públicos, enfatizó la importancia de mantener el espacio en excelentes condiciones. “Nuestro objetivo es que las comunidades disfruten plenamente de estos espacios, asegurando que todos los niños tengan opciones seguras y accesibles para jugar”, afirmó.

La intervención se alinea con la visión del intendente Damián Biss, quien ha impulsado un plan continuo de renovación de plazas y áreas públicas. Este nuevo espacio se suma a otra reciente apertura en Playa Unión, aumentando las opciones de recreación para niños, especialmente aquellos con necesidades especiales.

Beneficios para la Comunidad

Con la incorporación de estos juegos para personas con movilidad reducida, la Municipalidad de Rawson refuerza su compromiso con la creación de espacios públicos accesibles. Esta intervención no solo favorece el bienestar de las familias, sino que también establece un precedente para una ciudad más inclusiva y segura para todos sus habitantes.