Ofertas de marzo: Los mejores descuentos en supermercados

La billetera digital del Banco Provincia ofrece un interesante ahorro adicional para quienes perciben jubilaciones y pensiones a través de sus cuentas, incentivando así el uso de métodos de pago digitales.

Cuenta DNI: Descuentos Imperdibles en Compras

Durante marzo, Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, lanza una serie de promociones y descuentos en supermercados de toda la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa busca facilitar el ahorro en un contexto económico donde cada peso cuenta.

El uso de esta aplicación gratuita no solo beneficia a los jubilados y pensionados con un 5% adicional de ahorro, sino que también se extiende a compras en comercios de cercanía, farmacias y librerías, ¡ampliando las posibilidades de ahorro!

Beneficios Exclusivos para Jubilados y Pensionados

Quienes cobran sus prestaciones a través de la banca pública bonaerense tienen acceso a un 5% adicional de ahorro. Esta medida refuerza el compromiso del banco de promover el uso de pagos digitales y fomentar el consumo local.

Promociones Semanales en Supermercados

Los descuentos llegan hasta un 20% en supermercados Día cada lunes, con un tope de reintegro de $8.000 por día. Este beneficio, aplicable a partir de un ticket mínimo de $20.000, aumenta a $25.000 desde el 9 de marzo, lo que permite a los usuarios maximizar sus compras.

Adicionalmente, los usuarios disfrutan de un 15% de descuento en supermercados del interior bonaerense los martes y miércoles, con un tope semanal de $6.000 y un mínimo de $30.000.

Descuentos en Mayoristas y Cadenas de Supermercados

Las promociones no se limitan a supermercados; también hay descuentos atractivos en mayoristas. En Nini Mayorista, los usuarios pueden acceder a un 15% de descuento los martes. Además, todos los miércoles hay un 10% de descuento en Carrefour sin tope de reintegro, ventajoso para aquellos que compran a gran escala.

Los jueves destacan en Chango Más, ofreciendo un 20% de descuento sin tope, con devolución inmediata en caja. Las promociones también incluyen beneficios en Supermercados Josimar y Supermercados Toledo, lo que refuerza a Cuenta DNI como una opción clave para quienes buscan ahorrar en productos alimenticios básicos.

Las ofertas de Cuenta DNI aseguran que cada compra se convierta en una oportunidad de ahorro y consumo inteligente, facilitando así la economía familiar en Buenos Aires.