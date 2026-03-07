ARCA revela que empresa de Pablo Toviggino blanqueó US$ 1,4 millones y emitió facturas falsas

Un nuevo análisis de la ARCA, basado en datos de la Dirección General Impositiva, ha expuesto una serie de irregularidades en Malte SRL, la firma vinculada al reconocido dirigente del fútbol Pablo Toviggino. Este esclarecedor documento ha sido presentado ante la Justicia Federal de Campana como parte de una investigación por posibles maniobras de lavado de dinero.

Detalles del Expediente Judicial

La causa se encuentra bajo el expediente titulado “Pantano, Luciano Nicolás y otros s/ infracción art. 303”. En el marco de esta investigación, los peritos analizan las operaciones realizadas por Malte SRL, sospechando que podría haber actuado como una “usina de facturación apócrifa”, generando comprobantes sin respaldo económico real.

Inconsistencias en la Información Fiscal

El informe revela numerosas inconsistencias en el patrimonio y actividad fiscal de la firma. Se destacan cambios frecuentes en el domicilio fiscal, dificultades para localizar la sede oficial y una diversificación de actividades económicas sin conexión aparente entre ellas.

Además, se descubrió que la empresa declaró bienes por 1,4 millones de dólares como parte del régimen de blanqueo de capitales establecido por la Ley 27.743. Esta revelación ha suscitado interrogantes sobre el origen de esos fondos y la capacidad de Malte SRL para generar dichos ingresos.

Conexiones con el Fútbol Argentino

No es la primera vez que Malte SRL se ve envuelta en controversias. Anteriormente, se relacionó a la compañía con la propiedad de una lujosa mansión en Pilar, asociada a Toviggino. La firma también figura como proveedora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia.

En 2022, la AFA contrató a Malte SRL para implementar el sistema VAR en el fútbol argentino, lo que representó un pago aproximado de 550 mil dólares, según documentos internos.

Movimiento Sospechoso de Activos

Las investigaciones también han identificado problemas en la trazabilidad de varias operaciones patrimoniales. Malte SRL reportó la posesión de vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola, pero muchos de estos bienes mostraron un patrón de altas y bajas irregulares, especialmente entre empresas vinculadas.

El estudio exhaustivo del informe revela múltiples transferencias de vehículos, en particular de alta gama, lo que podría sugerir la existencia de maniobras de circulación de bienes entre una misma red empresarial.

Facturación Electrónica Cuestionada

Otro hallazgo importante refiere a la emisión de facturación electrónica en montos elevados entre empresas asociadas. En numerosos casos, las actividades reflejadas en dichas facturas no coinciden con las labores declaradas, alimentando las sospechas de operaciones simuladas.

El informe también indica que Malte SRL realizó compras a proveedores cuyos negocios no se relacionan con su actividad principal, y muchos de estos proveedores tienen conexiones dentro del mismo circuito empresarial, lo que puede complicar aún más la situación financiera de la firma.

Preocupaciones sobre la Estructura Operativa

La operativa de Malte SRL también ha sido objeto de escrutinio. Durante la mayor parte del período analizado, la empresa contaba con solamente un empleado, a excepción de tres meses en los que se registró un incremento en el personal. Este trabajador reside en Puerto Madero, mientras que los domicilio fiscales de la empresa están en Santiago del Estero. Curiosamente, los comprobantes electrónicos provienen de una dirección IP en Tucumán.

Vínculos Familiares y Nuevas Revelaciones

Un elemento adicional que ha surgido en la investigación es la identificación de una dirección IP común utilizada para emitir facturación, que está vinculada a varias compañías cercanas a Malte SRL, incluyendo Carbello SRL y Servicios Lindor SA, entre otras. Algunas de estas entidades tienen asociados familiares de Toviggino, lo que añade más complejidad a la trama.

A medida que avanza la investigación en la Justicia Federal de Campana, se evalúa la posibilidad de que las transacciones irregulares pudieran constituir delitos de lavado de dinero y uso de facturación falsa. El informe fiscal se considera una prueba clave en este proceso judicial.