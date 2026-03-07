Luis Brandoni y Eduardo Blanco deslumbran en ‘Parque Lezama’, ahora en Netflix

"Parque Lezama: El Regreso Cinematográfico de Campanella con una Obra Maestra"

En un giro sorprendente, Juan José Campanella vuelve a la dirección cinematográfica con Parque Lezama, una adaptación de su exitosa obra teatral. Tras su Oscar en 2010, el cineasta ha estado más enfocado en las series, pero esta nueva película promete revivir la magia del teatro argentino.

Después de su aclamado triunfo con El secreto de sus ojos en 2010, el reconocido director Juan José Campanella regresó a la pantalla grande con Parque Lezama. Esta nueva obra no solo se basa en su famosa pieza teatral, sino que también rinde homenaje a I’m Not Rappaport, de Herb Gardner.

Dieciséis años y solo tres películas

A pesar de su éxito, Campanella ha dirigido apenas tres filmes en más de una década: la animada Metegol (2013), El cuento de las comadrejas (2019) y ahora Parque Lezama. Este tiempo lo ha dedicado mayormente a producir y dirigir series en Estados Unidos.

La historia en el parque

Estrenada hace 15 días y disponible en Netflix desde el 6 de marzo, Parque Lezama destaca la primacía del diálogo sobre la imagen. Campanella logra aquí capturar la esencia de los personajes a través de planos que no podía utilizar en la obra de teatro, donde el parque San Telmo es el único escenario.

Un relato entrañable

La trama sigue a dos ancianos, León Schwartz (Luis Brandoni) y Antonio Cardozo (Eduardo Blanco). Uno es un ferviente comunista, mientras que el otro prefiere una vida tranquila y alejada de conflictos. La interacción entre estos personajes es el corazón de la historia, donde se entrelazan mentiras y verdades, ofreciendo un rico contrapunto entre sus perspectivas de vida.

Cambios en la narrativa

Campanella decidió limitar el contexto de la película, evitando detalles como el edificio donde trabaja Antonio o su relación con su hija. Sin embargo, el personaje de Laura (Manuela Menéndez), que enfrenta las adversidades de un narcotraficante, añade un elemento de tensión a la narración.

Un elenco reconocible y un nuevo rostro

Además de Brandoni y Blanco, quienes aportan una profundidad renovada a sus personajes, se suma Agustín Aristarán, quien interpreta a Gonzalo Menéndez, el propietario del edificio que intenta persuadir a Antonio para que se retire.

Un testimonio del teatro argentino

Campanella, con su inigualable habilidad para crear encuadres emotivos y gestionar diálogos, logra conectar nuevamente con la audiencia. Brandoni y Blanco, quienes han desempeñado estos roles en más de mil funciones, se destacan en este nuevo formato, mostrando su adaptabilidad y talento en lo que el director describe como un testimonio de una obra que ha dejado una huella indeleble en la historia teatral de Argentina.

Comedia dramática. Argentina, 2026. 115’, SAM 13. Dirección: Juan José Campanella. Elenco: Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Agustín Aristarán, Verónica Pelaccini. Available on: Netflix.